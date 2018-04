Motorista da Uber dormiu ao volante antes de colidir carro em postes

Manaus – Um motorista da Uber de 30 anos colidiu com um poste na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, na Zona Leste de Manaus, durante a madrugada desta terça-feira (10). O acidente aconteceu após ele dormir no volante, batendo em um dos postes que caiu sobre outros três. O causador do acidente sofreu apenas ferimentos leves.

A vítima afirmou que havia deixado um casal no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado e havia encerrado as corridas da noite. Porém, já no caminho para casa, dormiu enquanto dirigia e perdeu o controle do veículo. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram enviados ao local e a rua foi interditada. Os demais veículos tiveram que trafegar por uma única faixa da via.



Leia também: Forro de maternidade cai e assusta mães e recém-nascidos em Manaus

Parte do bairro São José teve corte no fornecimento de energia elétrica. O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, recebeu eletricidade por meio de um gerador de energia.

No São Raimundo, um carro e uma moto colidiram próximo ao Parque Rio Negro | Foto: Divulgação/Manaustrans

Acidente no São Raimundo

Na manhã desta terça, uma moto e um carro colidiram na Avenida Cinco de Setembro, bairro São Raimundo, Zona Centro Sul de Manaus. O acidente aconteceu na entrada da ponte que liga os bairros São Raimundo e Glória ao Centro de Manaus. O motorista da motocicleta ficou lesionado e uma equipe da perícia da Polícia Civil estava no local. Agentes de trânsito controlam o fluxo de carros na via.

O acidente ocorreu na faixa de pedestres, porém o Manaustrans não soube informar quais os desvios estão sendo feitos no trânsito para melhorar o fluxo de carros.



Torquato Tapajós

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista lesionado na Torquato | Foto: Divulgação/Manaustrans

Também na manhã desta terça, uma vítima ficou lesionada em um acidente na avenida Torquato Tapajós, próximo ao Condomínio Allegro, na Zona Leste de Manaus, no sentido Centro-bairro. Não há informações sobre alterações no fluxo de veículos no local.

Edição: Isac Sharlon





Leia mais: Suspeitos roubam carro e se envolvem em acidente durante fuga

Jovem morto em acidente de trânsito em Manaus pegou moto escondido

Homem nu se arrisca entre carros, é atropelado e quase perde a perna