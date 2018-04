71% dos casos de sarampo são identificados em crianças de até 5 anos

Manaus - O 5º Informe Epidemiológico de Monitoramento do Sarampo em Manaus, divulgado nesta terça-feira (10), indica que 71% dos casos notificados da doença estão concentrados em crianças de até cinco anos de idade.

A informação foi apresentada durante reunião da Sala de Situação de Vigilância em Saúde, que tem o objetivo de monitorar e acompanhar os casos notificados da doença, da qual participam representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e da Secretaria de Estado da Saúde (Susam).

Do total de 183 casos notificados em Manaus, o Informe Epidemiológico aponta que 16 estão na faixa etária de um a cinco meses de idade (8,7%), e 114 em crianças de seis meses a cinco anos (62,3%).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, os dados mostram a importância de se priorizar as ações de prevenção direcionadas para essa faixa etária.

Uma dessas ações, informa Marcelo Magaldi, é a grande mobilização com um Dia “D” de campanha que acontecerá no próximo sábado (14), com a disponibilização de 500 postos de vacina contra sarampo (tríplice viral) e que terá como público alvo crianças com idade de 06 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias.

Durante a mobilização, 2,5 mil servidores da Semsa estarão trabalhando, das 8h às 17h, em Unidades Básicas de Saúde e locais de grande concentração de pessoas. Até sexta-feira, a Semsa divulgará a lista com os endereços dos postos de vacinação.

“A meta da campanha é imunizar 201.198 crianças na faixa etária de 06 meses a 05 anos, 11 meses e 29 dias, que concentra a maior parte dos casos notificados de sarampo em Manaus. E é essencial que a população fique alerta para não deixar de levar as crianças no dia da campanha, só assim poderemos proteger a saúde da população em geral, quebrando a cadeia de transmissão da doença”, informou Marcelo Magaldi, lembrando que o Ministério da Saúde não recomenda a vacina tríplice viral para crianças com menos de seis meses de idade.

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, orienta que os pais e responsáveis devem procurar um dos 500 postos levando o cartão de vacina da criança.

“O profissional de saúde irá avaliar a situação vacinal de cada um. Como é uma situação de campanha, serão vacinadas todas as crianças, na faixa etária indicada, com exceção daquelas que receberam a vacina há menos de 30 dias”, destacou Isabel Hernandes.

Dados

A Sala de Situação de Vigilância em Saúde divulga toda terça-feira uma nova edição do Informe Epidemiológico de Monitoramento do Sarampo. A quinta edição do informe apontou que Manaus registra 183 casos notificados, 80 a mais do que foi divulgado há uma semana. Além disso, foram confirmados dois novos casos de sarampo, totalizando seis. Um dos 183 casos notificados foi descartado e 176 continuam sob investigação.

O novo informe mostra ainda que o Distrito de Saúde Norte (Disa Norte) concentra 47% dos casos, seguido com Disa Sul (24%), o Disa Leste (14,8%), Oeste (13,7%) e Rural (0,5%).

