Cansaço pode ter sido a causa de jovem capotar carro com mãe no Tarumã

Manaus - Uma auxiliar de escritório, de 19 anos, perdeu o controle do carro que conduzia e colidiu contra um poste de iluminação, na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 6h. O acidente aconteceu no sentido bairro-Centro da avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, e não houve feridos.

A jovem seguia para o trabalho junto com a mãe, quando perdeu a direção do carro modelo Siena, de cor cinza e placas JXE-1714, em uma curva da avenida, invadiu o canteiro central da pista e capotou, após derrubar um poste, nas proximidades do Cemitério Parque Tarumã.

“Ela estava indo para o trabalho e iria me deixar na casa da minha mãe. Graças a Deus estávamos usando cintos de segurança e estamos bem. Acreditamos que o cansaço tenha afetado ela, que estuda a noite, chega tarde em casa e sai cedo para trabalhar”, explicou a mãe da motorista, a dona de casa Elza Lopes, de 43 anos.

Equipes da Polícia Militar e Manaustrans prestaram assistência às vítimas | Foto: Em Tempo

O trânsito na área ficou prejudicado e apenas uma das faixas da via permaneceu liberada para o fluxo de veículos. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e acionou agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), que trabalham no local.

Uber colide em poste

Um motorista da Uber de 30 anos colidiu com um poste na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, na Zona Leste, durante a madrugada de terça-feira (10). O acidente aconteceu após ele dormir no volante, batendo em um dos postes que caiu sobre outros três.

O causador do acidente sofreu apenas ferimentos leves. A vítima afirmou que havia deixado um casal no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado e havia encerrado as corridas da noite. Porém, já no caminho para casa, dormiu enquanto dirigia e perdeu o controle do veículo. Agentes do Manaustrans foram enviados ao local e a rua foi interditada. Os demais veículos tiveram que trafegar por uma única faixa da via.



