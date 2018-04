Obras de infraestrutura são intensificadas Zona Norte de Manaus

Manaus - Durante o mês de abril, os serviços de melhoria na infraestrutura da zona Norte de Manaus estão sendo intensificados pela Prefeitura de Manaus. As obras são executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e compreendem os serviços de drenagem profunda e superficial, além de tapa-buracos e melhorias em alguns trechos da malha viária nos bairros Novo Israel 2, Colônia Santo Antônio e Terra Nova.

Só neste ano, a prefeitura implantou em torno de 1,2 mil tubos de drenagem em várias zonas na cidade, atendendo inúmeras famílias que sofriam com a falta de escoamento das águas das chuvas.

Leia também: Prefeitura intensifica obras de ampliação da Galeria dos Remédios

O secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar, reafirmou o compromisso de dar prosseguimento às obras iniciadas na gestão do ex-secretário Marcos Rotta e reiterou que um novo planejamento estratégico está sendo feito para o monitoramento ampliado da estrutura da cidade, visando a inclusão de novas ruas e bairros nas ações da Seminf.

“Recebi um legado de extrema importância e reconheço a necessidade da continuação dos serviços e da inclusão de novos, para dar à população a qualidade de vida exigida pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. Estamos estudando novas vias e otimizando nossos recursos para atender com mais celeridade as ruas e avenidas que carecem de infraestrutura”, destacou Kelton.

A rua Prestes Filho, por exemplo, recebeu a implantação do serviço de drenagem profunda na penúltima semana de fevereiro e já conta com 60% da obra realizada, apesar das chuvas na área afetarem o andamento das obras. No total, mais de 100 famílias vão ser alcançadas com a nova rede de drenagem, interrompendo o alagamento nas casas provocado pelo mau tempo. Noventa tubos serão instalados no subsolo para garantir mais segurança e conforto para os moradores locais.

| Foto: Márcio James/Semcom

A execução de 60 metros de rip-rap para contenção do igarapé também está sendo feita. Atualmente, a confecção da caixa coletora está sendo realizada e, para a finalização, 120 metros de meio-fio serão construídos. Para o serviço de recapeamento, após a terraplanagem do local, estima-se que 80 toneladas de massa asfáltica sejam usadas.

Outra rua que também recebeu a pronta-ação da Seminf foi a José Bonifácio, na Colônia Santo Antônio, onde 180 tubos de nova drenagem já foram colocados e a confecção da caixa coletora está sendo feita. No local, também estão programados os serviços de confecção de meio-fio e sarjeta, bem como a terraplanagem o recapeamento total da malha viária.

Serviço contínuo

Uma terceira drenagem profunda ainda está prevista na rua São Pedro, onde a equipe de obras vai implantar 25 metros de rede de drenagem. Além desses, as proximidades da obra também foram atendidas com o serviço básico de tapa-buraco nas ruas São João, Asa Branca, no parque Riachuello, a avenida das Oliveiras, Santo André, Estrela de Davi, Sabá Reis, Ulysses Guimarães, Maria Emília, dentre outros.

Leia mais:

Adolescente vendia drogas para bancar namorado traficante preso, no AM

Sob ameaça, mulher é feita refém ao tentar sair de casa em Manaus

71% dos casos de sarampo são identificados em crianças de até 5 anos