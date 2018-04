Ações de combate ao câncer são realizadas em galerias de Manaus

Manaus- As galerias de Manaus recebem uma vez por mês serviços médicos gratuitos. Neste mês de abril, a Galeria dos Remédios na rua Miranda Leão, no Centro de Manaus foi a contemplada. Nesta quarta-feira (11) ocorreu a segunda edição da ação especial “Saúde nas Galerias – Todos Juntos contra o Câncer”, foram ofertados diversos serviços dedicados ao combate ao câncer.



O evento é alusivo ao Dia Mundial de Luta contra o Câncer e ao Dia Mundial da Saúde, a atividade visa chamar a atenção da população para o diagnóstico precoce, melhoria da qualidade de vida e a importância dos exames preventivos oferecidos, de forma gratuita, na rede pública de saúde do município.

O secretário da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) Marcelo Magaldi falou sobre objetivo da ação. "Neste mês de abril, especialmente, estamos fazendo algumas edições especiais desse programa saúde nas galerias. São várias equipes que têm como foco o combate ao câncer, prevenção e a identificação da doença. A gente pede a população que compareça ao local mais próximo para fazer exames preventivos ou nas galerias", solicitou o secretário.

secretário da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) Marcelo Magaldi | Foto: Alex Pazuello

O aposentado João souza, de 72 anos, passava pelo local e aproveitou para realizar os testes rápidos."Estava subindo a rua, vi várias pessoas e entrei na galeria. Agora estou aproveitando a oportunidade de realizar esses testes rápidos. Vai que tenho um problema e não estou sabendo? Isso é de grande ajuda para pessoas carentes e trabalhadores que não tem tempo para pegar ficha às 4h da manhã", apontou o aposentado.

aposentado João souza, de 72 anos, passava pelo local e aproveitou para realizar os testes rápidos | Foto: Taina Benevides

As ações são de orientações sobre câncer de mama, de próstata, sobre tabagismo (com prevenção do câncer de pulmão e da boca), distribuição de preservativos, educação em saúde,testes rápidos de HIV, Sífiles e Hepatite, distribuição de material informativo, aula de alongamento e apresentações culturais.



A doméstica Maria Ferreira, de 58 anos, desde 2003 não realizava nenhum tipo de imunização."Fazia muito tempo que não me vacinava. Esses serviços são ótimos pois é difícil agendar, marcar e até se deslocar para hospitais e postos", falou.

Magaldi aproveitou a oportunidade para lembrar a população, que neste fim de semana ocorrerá a grande ação dia "D" em combate ao sarampo.



"Foram registrados 183 casos suspeitos e seis confirmados. Então dia 14 terá uma grande ação, que vai contar com mais de 500 postos de vacinação disponíveis na cidade. Segundo as pesquisas, são as crianças chegando a 70%. Nossa meta é atingir todo o público", expôs o secretário.

A população infantil gira em torno de 211 mil crianças e a campanha pretende atingir 98% da faixa etária de seis meses a cinco anos.

Dia "D", combate ao sarampo

Crianças da faixa etária definida pela Prefeitura de Manaus como prioritária para receber a vacina tríplice viral de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, serão o público-alvo de uma mobilização a ser coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A campanha municipal de vacinação contra o sarampo, também chamada de “Dia D”, será realizada no próximo dia 14 de abril, das 8h às 17h, em 500 postos, que incluem todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e locais de grande circulação de pessoas.

“Estamos utilizando todos os recursos para conter o avanço do sarampo em nossa cidade. Teremos um dia inteiro dedicado a vacinar nossas crianças, independentemente da situação vacinal. E isso se aplica a todas que não tomaram a vacina nos últimos 30 dias. É orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto intensificarmos cada vez mais nossas ações para quebrarmos a cadeia de transmissão. E a vacina é o meio mais eficaz para isso”, explica o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi. Segundo ele, não há previsão de prorrogação da campanha na qual deverão trabalhar 2,5 mil servidores da Semsa.

Dados de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, em Manaus, a população na faixa etária prioritária é de 211.787 crianças. A meta da campanha é alcançar pelo menos 95% deste público, o equivalente a 201.198 crianças. Para isso, a Semsa recebeu do Ministério da Saúde (MS) 250 mil doses da tríplice viral.

Todas as crianças da faixa etária prioritária deverão receber a vacina, independentemente da situação vacinal, com exceção das crianças que receberam esta vacina há menos de 30 dias, devendo aguardar o intervalo de um mês para receber a dose de campanha. Pais ou responsáveis devem comparecer com as crianças ao posto de vacinação mais próximo de casa, com a caderneta de vacinação para avaliação da situação vacinal.

A tríplice viral é contraindicada a quem tem alergia grave ao ovo de galinha; alergia a proteína do leite de vaca; e crianças em tratamento com medicamento imunossupressor.

