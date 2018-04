Motorista embriagado dirige perigosamente e bate em carro de delegado

Manaus - Três pessoas ficaram feridas, entre elas um delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em um grave acidente envolvendo três carros, na madrugada desta quinta-feira (12), no cruzamento das avenidas Pedro Teixeira e Constantino Nery, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul da capital. Duas vítimas ficaram gravemente feridas presas às ferragens, sendo necessário a atuação de resgate dos bombeiros.

O motorista do veículo responsável pelo acidente dirigia um carro modelo Fiat Uno, em que estavam dois homens, um de 19 anos e outro de 30, que vinham em alta velocidade pela avenida Pedro Teixeira, quando perderam o controle do veículo e colidiram de frente com um Ford Fiesta vermelho, conduzido por um delegado da policia civil.

Após a colisão, um dos veículos atingiu a dianteira de um Onix branco, que vinha pela avenida Constantino Nery e era dirigido por um motorista da Uber. Nesse caso, o motorista não estava com nenhum passageiro e também não ficou ferido.

Uma equipe da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi chamada para atender a ocorrência. Segundo a PM, o condutor do Fiat apresentava sinais de embriaguez e, no carro, foram encontradas latas de cerveja.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) precisou ser acionada para retirar às vítimas do Fiat Uno, que estavam presas às ferragens. A dupla sofreu ferimentos graves e foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste. O delegado sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao HPS 28 de Agosto, na Zona Centro Sul.

Ao Em Tempo, a esposa do motorista do Fiat Uno, de 30 anos, afirmou que ele deveria ter voltado para casa logo após sair da faculdade. "Ele nunca chegou e eu fiquei sabendo do acidente às 4h da manhã", disse. A mulher não soube informar se o marido foi a alguma festa ou estava bebendo com amigos. "Ele não me falou nada, portanto eu não sabia onde ele estava", destacou.



