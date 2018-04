Servidores municipais fazem doação para mulheres em condição de rua

Manaus - Além de serviços de saúde, emissão de documentos, orientação jurídica, psicossocial e atividades esportivas e culturais, durante o “Mês da Mulher”, a Prefeitura de Manaus incentivou os servidores municipais a participarem da campanha de doação de itens de higiene pessoal que serão entregues a moradoras em situação de rua. No decorrer do mês de março foram arrecadados, entre os servidores municipais, cerca de 10 mil unidades de produtos de higiene pessoal.



A iniciativa capitaneada, pelo Fundo Manaus Solidária e pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), contou com a adesão de todas as secretarias do município, que tiveram autonomia para escolher a forma com que iriam motivar seus colaboradores nessa arrecadação. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) foi o órgão que mais arrecadou, com três mil unidades.

Primeira dama do município, Elisabeth Valeiko Ribeiro, entrega troféu às agentes de trânsito vencedoras da gincana do Manaustrans | Foto: KARLA VIEIRA

Como forma de reconhecimento pelo empenho, a primeira-dama e presidente do Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, entregou às agentes de trânsito da Base Operacional Norte, vencedora da gincana do Manaustrans, Katiana de Souza e Jaqueline Cardoso, um troféu. Para Valeiko, a iniciativa dos servidores do Manaustrans corresponde, exatamente, ao sentimento que o Fundo Manaus Solidária quer imprimir na sociedade.



“É esse sentimento de solidariedade, amor e respeito que queremos imprimir e propagar em nossas atividades. Isso faz bem, engrandece e é uma oferta de carinho a quem mais precisa. Agradeço a todos os servidores da prefeitura e, de modo especial aos 500 servidores do Manaustrans, na pessoa do diretor-presidente do órgão, Franklin Pinto, e da assistente social, Eneyde Oliveira, que incentivaram essa grande mobilização. O resultado não poderia ser melhor e eu, desde já, agradeço em nome das mulheres em condição de rua que receberão essas doações”, disse Elisabeth.

A Prefeitura de Manaus incentivou os servidores municipais a participarem da campanha de doação de itens de higiene pessoal | Foto: Divulgação

Os itens doados pelo Manastrans - sabonete, hidratante e creme dental - serão somados aos doados pelas outras secretarias municipais e irão compor um kit de higiene pessoal, que será doado às mulheres em condição de rua ainda no mês de abril. Durante a entrega dos itens, as “meninas do Manaustrans” agradeceram pela oportunidade que tiveram de ajudar outras mulheres e se colocaram à disposição para participar de outras iniciativas.



“Foi um prazer participar dessa mobilização, principalmente, porque ela foi feita de coração. Tanto foi que mulheres e homens se empenharam da mesma forma para contribuir, para minimizar os sofrimentos de algumas mulheres da nossa cidade que, infelizmente, estão em condição de rua. Com certeza, o Manaus Solidária poderá contar conosco em outras iniciativas e ações que fazem o bem para outras pessoas. Nosso agradecimento a todos que se envolveram em algo tão nobre”, afirmaram Eneyde e Jaqueline.

