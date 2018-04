Incêndio destrói galpão de materiais plásticos na Zona Leste de Manaus

Manaus - Um incêndio de grande proporção aconteceu em um depósito de reciclagem de plástico de 1.680 metros quadrados na rua D, conjunto Itacolomi, no Distrito Industrial, Zona Leste da cidade. Até as 7h desta quinta-feira (12) várias unidades do Corpo de Bombeiros do Amazonas (Cbmam) ainda estavam no local para fazer o rescaldo das chamas. Segundo o órgão, não houve vítimas no local.

A Eletrobras Distribuição Amazonas também foi acionada devido a grande quantidade de fiação elétrica e da alta potência do quadro de energia do depósito. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas a assessoria do Cbmam informou que a principal preocupação das equipes era trabalhar para evitar que o fogo atingisse outras residências.

Leia também: Ar-condicionado superaquece e provoca incêndio no bairro Compensa

"Devido o incêndio ser dentro de um depósito de plásticos, o fogo rapidamente se espalhou e estávamos receosos que o fogo atingisse outras residências. Delegamos várias viaturas no local e conseguimos controlar as chamas dentro do galpão, após a chegada dos caminhões-pipas", destacou o major Janderson Lopes, do Cbmam.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio | Foto: Divulgação/Cbmam

Equipes do Cbmam foram acionadas por volta das 2h e considerou o sinistro de grande risco.

Ar-condicionado causa incêndio

Um incêndio atingiu uma residência de alvenaria no dia 8 de abril deste ano, nas proximidades da rua Matos Areosa, próximo ao mini-shopping da Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O incêndio teria começado no ar-condicionado de um dos quartos, que estava ligado. A tomada aqueceu e começou a queimar. O fogo se espalhou por mais três cômodos da casa, danificando um televisor, um guarda-roupas e vários outros pertences da casa.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Briga entre vizinhos por cachorro ocasiona incêndio no Santo Agostinho

Incêndio destrói ônibus da Global Green na Zona Sul de Manaus

Família perde tudo após incêndio atingir casa de madeira em Manaus