Prefeitura inaugura creche que atenderá mais de 200 crianças

Manaus - Com capacidade de atender 216 crianças, a Creche Municipal Maria do Perpétuo Socorro Trindade foi inaugurada nesta quinta-feira (12), no conjunto Águas Claras, localizado no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

A creche foi entregue pela secretária municipal de educação Kátia Schweickardt, que estava representando o prefeito de Manaus , Arthur Virgílio Neto. A nova unidade já está em funcionamento desde segunda-feira (9).

A secretária informou que a creche é a 15º unidade que a prefeitura entrega a população. "A creche está muito bem equipada é uma estrutura muito superior se comparada com as creches privadas. E já é a 15º creche que a prefeitura entrega, quando o prefeito Arthur Neto começou a gestão dele só tinha 1 creche municipal, então conseguimos perceber um avanço rápido na construção é inauguração dessas creches", disse a secretária.

A creche conta com playground, fraldário, refeitório, salas de repouso e multiuso, além de lactário, solário, cozinha e lavanderia. E a previsão é que outra unidade seja entregue à população no fim do mês de maio.

A creche recebe o nome da professora Maria do Perpétuo Socorro Trindade, que faleceu no ano passado | Foto: Fernanda Farias

Ensino e adaptação

"Alívio", é o sentimento da mãe de uma das crianças da creche ao receber a notícia da inauguração. A técnica em logística revela que antes não podia trabalhar fora de casa. "Não tinha com quem deixar minha filha, e não era só isso, não confiava em ninguém. Aqui a gente acompanha tudo de perto. Senti que os professores são muito preparados e senti muita confiança nesses dias de adaptação", informa.

A professora Thania Cristina Martins, de 32, conta que todos estão em semana adaptação. "Não apenas as crianças, mas os pais também estão criando confiança durante esses dias", disse a professora que sempre trabalhou com educação infantil. "Poder trabalhar com uma estrutura dessa é muito gratificante e o carinho que recebemos das crianças é muito fraterno", completa.

Além de professores da Educação Infantil, a creche terá apoio e assistentes sociais, técnicos de enfermagem, pedagogos e auxiliares de serviços gerais.

Homenagem

A creche recebe o nome da professora Maria do Perpétuo Socorro Trindade, conhecida carinhosamente como Peta Trindade que faleceu ano passado.

Durante a cerimônia, familiares e amigos de Maria do Perpétuo Socorro Trindade prestaram homenagens à professora que ficou conhecida pela dedicação na área da educação na Semed.

