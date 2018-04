Prefeitura emite certidão negativa de multas de trânsito

Manaus - A Prefeitura de Manaus já disponibiliza para impressão imediata a Certidão Negativa de Débito de Multa de Trânsito por meio do portal transito.manaus.am.gov.br. Condutores de veículos que não possuem autuações emitidas pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) poderão apresentar essa Certidão para obter descontos sobre os valores no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Ao acessar o site, o proprietário do veículo insere o número de Renavan ou do Chassis no formulário eletrônico e solicita a impressão da Certidão. O documento atesta que não constam débitos de multas junto ao Manaustrans. O condutor imprime a Certidão e se dirige aos órgãos do Governo do Estado para solicitar o desconto no IPVA.

Se o formulário indicar débito de multas do veículo, o proprietário poderá, no mesmo acesso, imprimir a segunda via desses documentos e providenciar o pagamento. Após a compensação bancária, quase 72 horas, o proprietário poderá novamente acessar o formulário para emitir a certidão negativa.

A agilidade do serviço disponibilizado pela Prefeitura de Manaus beneficia os condutores de veículos. “Antes, a solicitação da Certidão ocorria por atendimento presencial no Manaustrans. Com a modernização da Prefeitura de Manaus para o atendimento ao público, uma das recomendações do prefeito Arthur Virgílio Neto, o procedimento está à disposição de todos, em qualquer hora do dia”, explicou o diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto.

