Navio M/S Sirena traz a Manaus mais de 1 mil americanos

Manaus - Com mais de mil passageiros americanos, o navio M/S Sirena chegou a capital na manhã desta quinta-feira (12). Pela segunda vez na cidade nesta temporada, o cruzeiro permanecerá até às 17h de hoje e depois seguirá para o município de Parintins, no interior do Amazonas.

O receptivo dos turistas e tripulantes foi feito pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). Na ocasião, houve entrega de guias bilíngues e artesanato indígena, além de apresentação de dançarinos do boi-bumbá.

Próxima embarcação

Para encerrar a Temporada de Cruzeiros 2017/2018, o navio M/S Bremen virá a Manaus duas vezes, no domingo (15), com mais de 200 passageiros e no dia 2 de maio. Além dele, nove cruzeiros já passaram pela cidade, este ano. Até o final da temporada, mais de 21 mil pessoas já terão passado pela capital.

