Incêndio atinge loja na zona Leste de Manaus

Manaus - Um princípio de incêndio foi registrado, na noite desta quinta-feira (12), em uma loja de eletrônicos situada na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, na Grande Circular, zona Leste de Manaus.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (Cbmam) foi acionado por volta das 20h30 e duas equipes foram enviadas ao local, que estava fechado e as portas precisaram ser arrombadas para os militares fazerem o trabalho de contenção do fogo. Segundo o tenente Eduardo Augustinho, a causa do incêndio por ter sido um curto-circuito.

De acordo com testemunhas, o fogo iniciou no primeiro andar e as chamas logo se propagaram | Foto: Divulgação





De acordo com testemunhas, o fogo iniciou no primeiro andar e as chamas logo se propagaram. Ainda não foi possível fazer um balanço dos prejuízos. Porém, houve queima de eletrônicos, instrumentos musicais, microfones e caixas de som. O forro da loja também ficou destruído. Os administradores da loja foram acionados e policiais militares estavam no local para dar apoio aos bombeiros.

Segundo o Cbmam, não houve feridos. Foram utilizados cerca de 100 litros de água para fazer o controle e o rescaldo do fogo. Após controlar as chamas, bombeiros continuaram no local buscando outros focos de incêndio.

Veja entrevista com o tenente Eduardo Augustinho do Corpo de Bombeiros:

Leia mais:



Suspeito de assalto é baleado por 'justiceiro' na Zona Sul de Manaus

Estelionatário fingia trabalhar no Sine e ofertava 'falsas' vagas

Bebê baleada na cabeça em Manaus perde a visão de um dos olhos