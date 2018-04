Trabalhadores da construção civil cruzam os braços em Manaus

Manaus - Trabalhadores da construção civil organizaram um protesto, na manhã desta sexta-feira (13), na avenida Mário Ypiranga, no bairro Adrianópolis, Zona Centro -Sul de Manaus. De acordo com o Sindicato dos Tralhadores de Montagem e Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sintracomec-Am), aproximadamente 10 mil funcionários paralisaram as atividades em todos os canteiros de obras da cidade.

A categoria reivindica melhores condições de salário e a permanência de benefícios como vale transporte, cesta básica, reajuste salarial, além do cumprimento do que está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CLT), que, segundo o sindicato, vem arrastando negociações desde julho de 2017.

Com o ato, os trabalhadores querem chamar atenção do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Sindicato Patronal (Sinduscom-AM) com intenção de garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas para a classe.

Segundo Cícero Custódio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Montagem e Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sintracomec-Am), o ato é legítimo e defende os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal.

Aproximadamente 10 mil funcionários paralisaram as atividades | Foto: Divulgação

“Os trabalhadores estão sentindo os prejuízos no bolso com as medidas da reforma trabalhista, que só veio tirar os direitos conquistados há 70 anos. Os patrões querem retirar do trabalhador o direito de receber benefícios básicos como vale transporte, cesta básica, férias e plano de saúde”, destacou Cícero.

A Lei 13.467 da reforma trabalhista começou a valer desde o dia 11 de novembro de 2017. A medida mudou a legislação trabalhista como horas extras, jornada de trabalho e parcelamento das férias em até três vezes.

