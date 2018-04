Protesto de trabalhadores da construção civil bloqueia Djalma Batista

Manaus – Centenas de trabalhadores da construção civil bloquearam parte do trânsito em ambos os sentidos da avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da cidade, em protesto realizado na manhã desta sexta-feira (13), devido a insatisfações com questões trabalhistas. A categoria decretou hoje uma greve por tempo indeterminado, enquanto não houverem melhorias nas condições dos trabalhadores da construção civil.



A classe reivindica melhores condições de salário e a permanência de benefícios como vale transporte, cesta básica, reajuste salarial, além do cumprimento do que está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CLT), que, segundo o sindicato, vem arrastando negociações desde julho de 2017.

Com o ato, os trabalhadores querem chamar atenção do Ministério Público do Trabalho (MPT) intenção de garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas para a classe.

A categoria decretou nesta sexta uma greve geral por tempo indeterminado | Foto: Isabela Bastos

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Montagem e Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sintracomec-Am), Flávio Braga, de 48 anos, afirma que os trabalhadores se sentem desrespeitados pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Manaus (Sinduscon-Am), o "Sindicato Patronal", pois, de acordo com Braga, o órgão não atende aos interesses da categoria.

“O patronal [Sinduscon] além de não dar o reajuste, ainda querem tirar nossos benefícios, como cesta básica, vale transporte e querem diminuir, ainda, o piso salarial de alguns trabalhadores”, explicou Braga, salientando que a situação revolta o trabalhador.

O local escolhido para fazer o protesto fica em frente ao prédio que abriga o Sinduscon, pois a intenção dos trabalhadores é chamar atenção do sindicato patronal para que eles atendam aos pedidos dos funcionários da construção civil. Ao sair do estacionamento do prédio, os carros deviam estar com os vidros abaixados e os membros do sindicato eram vaiados em peso pelos trabalhadores.

Após o ato na Djalma, os manifestantes seguiram para o MPT | Foto: Isabela Bastos

Do local, os manifestantes seguem em carreata em direção ao Ministério Público do Trabalho (MPT), localizado na avenida Mário Ypiranga, no bairro Flores, Zona Centro-Sul.

