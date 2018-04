‘Carlitos Formatura’ é acusada de estelionato por formandos

Manaus - Há mais de 10 anos no mercado, a empresa ‘Carlitos Formatura’ é acusada por diversas turmas de formandos de instituições de ensino superior da cidade de Manaus de estelionato - que acontece quando a empresa tem a intenção de atingir o patrimônio de alguém, a partir de enganação, golpes e fraudes.

Os relatos nas redes sociais de alguns alunos que estão se sentindo lesados são crescentes. A finalista do curso de direito Bárbara Vilaça relata que o baile de formatura de sua turma aconteceria dia 28 de abril. “Minha turma foi vítima de um golpe da empresa Carlito Formatura. A empresa nos informou que não tem mais capital para executar, sendo que nosso contrato está quitado”, informou a aluna.

Segundo ela, cada aluno da turma de direito pagou R$ 7 mil à empresa e, antes de fechar contrato, foi realizada uma pesquisa sobre a empresa. “Nós pesquisamos bem antes de contratar a empesa, sim. Parecia uma empresa séria, mas acabou nos enganando”, disse a estudante no relato em rede social.

Resposta da Carlitos Formatura

Em nota, também divulgada em rede social, a empresa Carlitos Formatura diz que devido a inadimplência de 80% de novos clientes, a empresa está sem verbas para executar as festas de formatura. “A empresa tem passado por sérios problemas financeiros, sendo o principal deles a inadimplência de parte dos nossos clientes que atinge a marca de R$4 mi”.

Eles informam que por este motivo acionaram a assessoria jurídica, que orientaram a relatar a real situação para todos seus clientes, principalmente àqueles que tem festas agendadas. “A direção do Carlitos Formatura se reuniu com todas as oito comissões de formatura que tem seus bailes agendados, foi passado que vamos fazer um levantamento financeiro para tomar as providências em relação aos eventos”.

Procon-Manaus

O diretor do Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor de Manaus, Renato Oliveira, explica que ainda não chegou qualquer denúncia referente ao caso no órgão, mas que os formandos que estão se sentindo lesados devem procurar o órgão e denunciar.

“As pessoas podem vir aqui no Procon e denunciar a empresa. Mediante os relatos, poderá ser realizada uma fiscalização na empresa, caso haja necessidade”, explica o diretor.

