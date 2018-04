Prefeitura realiza Dia “D” de vacinação contra o sarampo

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realiza neste sábado (14), o dia “D” de vacinação contra o sarampo, para vacinar as crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, inclusive as que estiverem com o cartão de vacina atualizado.

Para facilitar o acesso dos pais e responsáveis, serão disponibilizados 500 postos, distribuídos em todas as zonas geográficas de Manaus. A Semsa recebeu do Ministério da Saúde (MS) 250 mil doses da tríplice viral.

O dia ‘D’ é uma ação de campanha e por isso todas as crianças na faixa etária indicada, de 6 meses de vida até 5 anos, 11 meses e 29 dias, deverão ser vacinadas. A única exceção é para o caso de crianças que receberam uma dose de vacina há menos de um mês. A vacinação será das 8h às 17h, com exceção nos shoppings, onde ocorrerá das 14h às 20h.

A coletiva sobre a campanha será às 9h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Arthur Virgílio Filho, na Travessa 10, s/nº, Conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo.

SERVIÇO

O que: Coletiva Dia “D” de vacinação contra o sarampo

Quando: Sábado, 14/4

Horário: 9h

Onde: (UBS) Arthur Virgílio Filho, na Travessa 10, s/nº, Conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo

