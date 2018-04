Alunos relatam intoxicação alimentar adquirida em restaurante da Ufam

Manaus - Após denúncias de alunos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que relataram, por meio das redes sociais, serem vítimas de intoxicação alimentar ao degustarem de refeições no Refeitório Universitário (RU), uma equipe do Departamento de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Secretária Municipal de Saúde (Semsa), foi até o local, na manhã desta sexta-feira (13), e recolheu amostras dos alimentos para análise laboratorial.

Por meio da assessoria, a Semsa informou que a Visa Manaus recebeu denúncias referente as refeições servidas no RU. "Os fiscais também fizeram a inspeção nas instalações do restaurante". A secretaria destaca, ainda, que após a conclusão do laudo se manifestará sobre os procedimentos adotados".

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Ufam, para saber quais medidas estão sendo adotadas pela direção da instituição em relação as denúncias. No entanto, até a tarde desta sexta a assessoria informou que, ainda, está apurando a "suposta" ocorrência.

Um dos universitários publicou uma denúncia, em um perfil na rede social Facebook, por volta de meio-dia desta quinta-feira (12), em que narra ter ouvido relatos de alunos que foram parar em hospitais após comer refeições no RU.

“A comida do RU estragou o bucho de muitos alunos. Hoje, eu e alguns colegas, que jantamos no RU na quarta (11), não poderemos ir à faculdade porque estamos com muita dor na barriga, febre e vômito”, denuncia o aluno exigindo uma comida que preste.

Já outro universitário diz que vomitou duas vezes e que também não iria à faculdade nesta quinta (12). “Aposto que foi a calabresa, já que estava com um gosto estranho”, garante ele.

Na mesma publicação uma jovem fala sobre o atendimento médico a alguns alunos no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, na Zona Leste de Manaus. “Quando alguém chega, após o horário das refeições, os médicos já perguntam se é estudante da Ufam. Só aí vocês já têm noção do alto índice de recorrência”, alerta.

