Zona Leste recebe ação itinerante 'Prefeitura + Presente' neste sábado

Manaus - O projeto itinerante Prefeitura+Presente (P+P), sob a coordenação da Ouvidoria Municipal e a Proteção ao Consumidor Manaus (Procon), acontece neste sábado (14), no horário de 8h às 12h, na Escola Municipal Themistocles Pinheiro Gadelha, na rua Cupiúba, 120, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

A ação envolve, além da Ouvidoria, mais de 20 órgãos municipais, estaduais e parceiros, como a Manaus Ambiental e Amazonas Energia, que ficam reunidos em um só lugar, para dar soluções mais rápidas às demandas dos comunitários, sobretudo daqueles residentes de áreas mais afastadas da região central.

Serão ofertados serviços como emissão de 1ª via de RG, CPF 1ª e 2ª vias, palestras, carreta da mulher, programas sociais, cadastro de cartão do idoso, atividades de recreação, atualização de cadastro habitacional, orientações referentes à regularização de terras, recebimento de demandas referente à manutenção de iluminação pública e abastecimento de água, troca de lâmpadas, orientações sobre o transporte público, limpeza pública, distribuição de mudas, análise para autorização de podas e corte de árvores, recebimento de denúncias de maus tratos aos idosos e orientações jurídicas.

Como parte da programação do dia “D” contra o Sarampo, a edição do P+P também contará com vacinação para bebês a partir de seis meses e crianças de até 5 anos, 11 meses e 29 dias, com exceção das que receberam uma dose há menos de um mês.

SERVIÇO:

O que: Ação Social Prefeitura + Presente

Quando: Sábado, 14/4

Horário: 8h às 12h

Onde: Escola Municipal Themistocles Pinheiro Gadelha, na rua Cupiúba, 120, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste

