Operação retira 12 veículos deixados nas ruas das zonas Norte e Leste

Manaus - Uma operação de trânsito realizada simultaneamente em vias das zonas Norte e Leste, nesta sexta-feira (13), removeu, nas duas áreas, um total de 12 sucatas de veículos abandonados.

Os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) percorreram os bairros Manôa, Cidade Nova, São José e Distrito Industrial, atendendo a denúncias de moradores das áreas.

Antes da remoção, os proprietários são avisados para encontrar locais adequados para guardar os carros ou para realizar o conserto, pois alguns moradores utilizam as vias públicas como área de oficinas. O Manaustrans dá um prazo de 48 horas para que seja feita a retirada do veículo pelo proprietário. Se não forem retirados, o guincho remove.

De acordo com o diretor de Fiscalização do Manaustrans, Stanley Ventilari, as operações são importantes para dar fluidez na via e evitar o acúmulo de lixo.

“A Prefeitura de Manaus tem dado prioridade nessa operação, pois, além de retirar essas sucatas, a população passa a ter mais qualidade de vida. Por isso, é importante a retirada dos veículos. Muitos deles acumulam detritos e insetos”, explicou.

“Esses carros ficam aí acumulando sujeira, servindo de abrigo para drogados. É gratificante ver a Prefeitura de Manaus levando esses veículos”, disse Carlos Souza, morador do conjunto Manôa. Ele disse que vai contribuir com o Manaustrans, avisando sobre outras sucatas no bairro.

Os carros removidos são levados para o Parqueamento da Prefeitura de Manaus no bairro de Santa Etelvina, zona Norte. Para liberar os veículos apreendidos, o proprietário deve dirigir-se ao setor de atendimento do Manaustrans, localizado na avenida Urucará, 1.180, Cachoeirinha, apresentar os documentos, pagar despesas com a remoção e outras pendências como impostos não recolhidos, licenciamento e/ou multas.

As equipes mantêm o monitoramento em outras áreas da cidade para identificar sucatas ou veículos em situação irregular. Para solicitar a retirada dos veículos os moradores podem ligar para o Plantão do Manaustrans 0800-092-1188.

