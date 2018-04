Ouvidoria Cidadã promove ação no estacionamento da Aleam

Manaus - A Ouvidoria e Corregedoria da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio, do projeto Ouvidoria Cidadã vai realizar na segunda-feira (16) até a próxima sexta-feira (20), das 9h às 12h, uma ação conjunta de cidadania com o Projeto Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), no estacionamento da Casa Legislativa, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o deputado estadual Carlos Alberto (PRB), que é Ouvidor/Corregedor da Aleam, o objetivo da ação é promover uma maior participação da população como usuário de serviços públicos, por meio, do recebimento de manifestações e acompanhamento da efetiva conclusão das reivindicações.

“Serão ofertados registros de manifestos, atendimentos jurídicos, agendamento para seguro-desemprego, cadastro de credencial de estacionamento especial, emissão de CPF e dentre outros serviços relevantes para a sociedade amazonense”, destaca o parlamentar.

Além da Ouvidoria/Corregedoria da Aleam e Justiça Itinerante do Tjam, funcionários da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social (Semtrad), por meio, do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) e dentre outros agentes públicos participarão dos trabalhos.

Ouvidoria Cidadã

Em setembro de 2017, mais de 600 pessoas, entre servidores, seus familiares e a comunidade receberam atendimento do Projeto Ouvidoria Cidadã, no hall da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A Ouvidoria da Casa Legislativa ofereceu serviços de emissão de carteira de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, ouviu sugestões, reclamações e demandas sobre diversos assuntos.

