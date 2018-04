Lançamento de evento esportivo é marcado por ação socioambiental

Manaus - Uma ação socioambiental promovida na Praça da Saudade, no Centro, com ações de sensibilização, limpeza, pintura e jardinagem, marcou, na manhã desta sexta-feira (13), o lançamento da Meia Maratona Sustentável de Manaus.

O evento reuniu alunos e professores do Centro de Ensino Técnico (Centec), - instituição de ensino que promoverá a prova esportiva em julho próximo – e contou com a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Houve distribuição de mudas e o início da recomposição dos canteiros ajardinados da praça. Os alunos se uniram e fizeram a revitalização das estruturas físicas do logradouro, alvo constante de pichações.

O evento esportivo a ser promovido pelo Centec - a Meia Maratona Sustentável - deverá ocorrer no dia 24 de julho. A professora Amanda Estald, diretora do Centro, explica que a intenção da parceria para o lançamento foi a de chamar a atenção para a importância do envolvimento dos alunos numa ação de cidadania.

“Estamos felizes com a parceria com a Prefeitura de Manaus, porque conseguimos contribuir com a revitalização de parte da praça, que é um símbolo da cidade, e iremos nos programar para finalizar a ação em parceria com a Semmas, exercitando ainda mais o sentimento de cidadania e dando exemplo a quem frequenta ou passa pelo local”, afirmou.

Além da doação e pintura das estruturas, o trabalho consistiu na realização de coleta de resíduos, como copos descartáveis, papel, garrafas pet, descartadas no chão mesmo com a presença de lixeiras em toda a extensão do logradouro. “Foi legal para que os estudantes percebessem o quanto atitudes simples como a de colocar o lixo no lugar certo podem fazer a diferença”, afirmou.

A ação distribuiu 300 mudas frutíferas e ornamentais. Foram plantadas outras 300 mudas de ixora vermelha, espécie utilizada na recomposição dos canteiros. O diretor de Arborização e Paisagismo da Semmas, Deyvson Braga, explica que o trabalho de plantio foi iniciado nesta sexta-feira, mas terá continuidade até que os quatro canteiros da praça que necessitam de recuperação sejam contemplados. No total, serão utilizadas 1,2 mil mudas ornamentais, dentro do Projeto Ornamenta Manaus, até o final do mês.

A Divisão de Educação Ambiental da Semmas realizou o trabalho de distribuição de material informativo sobre os benefícios da arborização urbana e o tempo de decomposição dos resíduos na natureza.

“Entendemos que ações como essa são importantes à medida em que agregam ao nosso trabalho de sensibilização ambiental. Diante disso, aproveitamos o contato para disseminar nossa mensagem de educação ambiental”, explica o chefe da Diea, Raimundo Araújo.

Ensino Técnico

O Centec trabalha há nove anos com cursos técnicos na cidade. Tem hoje 750 alunos e oferece formação técnica na área de meio ambiente, técnicas de enfermagem. Na praça, foram oferecidos também serviços de aferição de pressão arterial e orientação sobre saúde e qualidade de vida. O Centec fica na Avenida Djalma batista, 643 – São Geraldo.

