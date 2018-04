Carro colide com poste e motorista é atropelado ao sair do veículo

Manaus — Um motorista não identificado colidiu seu carro com um poste na manhã deste domingo (15) e ficou ferido ao ser atropelado em seguida, ao sair do veículo. O acidente ocorreu na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Adrianópolis, Zona Centro-Sul, por volta das 6h da manhã, em frente a um condomínio. Ele teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital.

Segundo testemunhas, o motorista não apresentava sinais de embriaguez, mas disse ter dormido no volante. Além dele, outros dois homens e duas mulheres estavam no veículo.

O carro modelo Polo colidiu com o poste na avenida Mário Ypiranga, e o poste caiu por cima do capô do veículo. Ao sair do carro, o motorista foi atropelado por outro carro que passava pelo local. Com apenas ferimentos leves, ele foi encaminhado para o HPS 28 de agosto, também na Zona Centro-Sul.

Devido ao acidente, a quadra correspondente ficou sem energia elétrica. | Foto: Divulgação

Por conta do acidente, a quadra correspondente ficou sem energia elétrica. Agentes do Manaustrans estiveram no local para isolar a área e facilitar o fluxo do trânsito.

Edição: Lívia Nadjanara

