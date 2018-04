Prefeitura inicia próxima fase da Operação Cheia 2018 em Manaus

Cerca de 15 bairros da cidade são monitorados semanalmente pelo órgão de Defesa Civil. | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - A prefeitura de Manaus inicia nesta segunda-feira (16) no bairro Educandos, a próxima fase da “Operação Cheia 2018”, que consiste na identificação das famílias residentes nas áreas passíveis de alagação para a atualização do banco de dados do “SOS Enchente”.

De acordo com o Departamento de Operação da Defesa Civil, 15 bairros da cidade são monitorados semanalmente pelo órgão. São eles: Tarumã, Mauazinho, São Jorge, Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida, Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa e Puraquequara.

Leia também: Segunda parcela do IPTU 2018 vence na segunda-feira

A ação é organizada pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus e pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e conta, ainda, com a participação integrada de outras secretarias municipais envolvidas na operação, que se iniciou em janeiro com ações de planejamento e vistorias de monitoramento nos bairros.

Cheia do rio Negro não deve atingir comércio na região central da cidade. | Foto: Arquivo Em Tempo





Também participam da “Operação Cheia 2018”, as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), de Meio Ambiente (Semmas), da Saúde (Semsa), de Educação (Semed), de Limpeza Pública (Semulsp), além do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Guarda Municipal, Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab) e Polícia Ambiental do Amazonas.





Leia mais:



Prefeitura divulga resultado do concurso para professores da Semed

Dia “D” vacina mais de 65 mil crianças contra o sarampo em Manaus