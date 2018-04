Exoneração de diretor do CMPM-2 gera manifestação de pais e alunos

Manaus - Cerca de 100 pais estiveram, na manhã desta segunda-feira (16), em frente ao Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM-2), na avenida Max Teixeira, Zona Norte, em um ato de manifestação com diversas faixas e cartazes. O motivo, segundo eles, é a exoneração do diretor da escola devido a não promoção de patente militar esperada há quatro anos pelo oficial.

Uma das líderes do protesto, a comerciária Beatriz Ribeiro opinou que é uma injustiça a saída do gestor da instituição. "Ele trouxe a escola novamente para um nível aceitável. Todos sabiam que ela estava falida e ia fechar com o antigo sistema de educação. Todos os pais estão revoltados. Reunimos um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas em dois dias para enviar à Casa Civil e protocolar a promoção do diretor, pois ele não pode sair assim", informa.

Segundo ela, durante a gestão do tenente-coronel Aldiney Ferreira Pinto o sistema integral mudou para o semiaberto, mais adequado à realidade dos alunos. Além disso, durante a greve dos professores, ela ressalta que a Associação de Pais, Mestres e Alunos (APMC) garantiu o salário dos professores da instituição, a mando do diretor, o que também colaborou para a frequência do colégio em meio à crise da educação no Estado.

A unidade de ensino está localizada na avenida Max Teixeira | Foto: Divulgação

"Ele sempre foi um diretor de pulso firme, ajudou alunos e sabemos que é só com ele que os estudantes ficam em ordem. Não aceitamos que uma simples decisão do Comando Geral da PM seja o bastante para esta escola regredir. Queremos uma posição do governador sobre esta promoção o mais breve possível", completou Ribeiro.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) informa que a saída do tenente-coronel Aldiney foi opção do próprio militar. Quanto à promoção, não é alçada da secretaria, você deve procurar o Comando da Polícia Militar do Amazonas.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) para saber um posicionamento sobre a promoção de patente do oficial, mas até à publicação desta matéria não houve respostas.

