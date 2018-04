Cinco casas são destruídas após incêndio no Coroado

Manaus – Cinco casas ficaram destruídas após incêndio no beco Santa Rita, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, causando pânico à população. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Amazônia (Cbmam) foi acionada para conter o sinistro.

De acordo com a corporação, foram deslocadas quatro viaturas do corpo de bombeiros que, juntas, gastaram aproximadamente 10 mil litros de água para apagar as chamas. Não houve nenhuma vítima no local.

Ninguém ficou ferido no local | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. Antes da chegada do corpo de bombeiros, um grande número de vizinhos e moradores da área tentaram apagar as chamas, porém, o fogo se alastrou rapidamente pelas casas de madeira, localizadas próximas umas das outras no beco.



Um funcionário de um estabelecimento comercial, que fica próximo à entrada do beco, onde as residências estão localizadas, afirmou que já era esperado que as chamas se alastrassem e atingissem outras residências, devido a proximidade das casas umas com as outras.

Outra grande preocupação de moradores do local era devido a escola que fica próximo ao local, mas a construção foi poupada.

Foram necessários aproximadamente 10 mil litros de água para conter as chamas | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

A assessoria do Cbmam ainda não repassou informações sobre a causa do incêndio. A Defesa Civil esteve no local para prestar apoio às famílias que tiveram as casas atingidas pelas chamas.



