Guindaste é retirado de carreta para evitar colisão em passarela

Manaus - Uma carreta que transportava um guindaste precisou ser desmontada, na manhã desta segunda-feira (16), após tentar passar por baixo de uma passarela, localizada em frente a um shopping na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

O incidente afetou o trânsito na área no início da manhã de hoje. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram acionados para controlar o fluxo de veículos na área.

Conforme o órgão, o motorista constatou que não conseguiria passar com a carreta devido a estrutura da carga, que ultrapassava a altura limite de 5,15 metros.

Uma equipe da empresa responsável pelo transporte foi acionada para desmontar as peças do guindaste. Até as 11h30 os trabalhadores ainda desacoplavam as peças no local para poder liberar a carreta. Não houve danos à passarela, que continuou com o acesso live a pedestres.

Taxista morre ao colidir carro em passarela

O taxista Geferson Viana de Araújo, de 33 anos, morreu,no dia 5 de dezembro de 2017, no Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), na Zona Norte de Manaus, após sofrer um acidente de trânsito, na madrugada desta segunda-feira (4), por volta das 3h, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte, e sofreu hemorragia aguda e lesão na aorta torácica.

Geferson ficou preso às ferragens do táxi e precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam). O carro colidiu com a estrutura de uma passarela na via. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos por uma equipe do Samu e foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, de onde foi transferido para o HUFM.



Edição: Isac Sharlon

