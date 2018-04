Manifestantes pró-Lula picham muro de afiliada Globo em Manaus

Manaus - Um grupo de Manifestantes do "Movimento Lula Livre" fez um protesto e fechou parte da avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, na manhã desta terça-feira (17), em frente à Rede Amazônica, afiliada Globo na região Norte.

Com pneus em chamas, os manifestantes montaram uma barricada no sentido bairro-Centro da avenida. Além do protesto pela liberdade do ex-presidente, os manifestantes também picharam o muro da Rede Amazônica, gritando palavras de ordem: "Fora Globo!"

O Secretário Estadual da Juventude do Partido dos Trabalhadores, Ruan Otávio, afirma que não havia nenhum movimento programado para esta manhã e foi pego de surpresa com a manifestação. "Quando pretendemos fazer atos assim é algo organizado e sempre comunicamos à população com antecedência", disse.

Ainda de acordo com Ruan, outro movimento, identificado como "Frente Brasil Popular" havia planejado, durante toda esta terça, realizar atos em frente às empresas filiadas da Rede Globo, em todo o país, por meio da campanha "Lula livre".

Ato ocorreu na manhã desta terça-feira (17) | Foto: Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Amazônia (Cbmam) foram chamadas para conter as chamas de pneus na avenida.

Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foi acionada para coordenar o tráfego de veículos no local. Policiais militares também foram acionados para impedir violência na área, porém os manifestantes logo se dispersaram, com a chegada da polícia.

Edição: Isac Sharlon

