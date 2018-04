Motoristas são multados por estacionar em vagas especiais em shoppings

Manaus - Nos três primeiros meses deste ano, 1.140 condutores foram autuados por não respeitarem as vagas reservadas a idosos e pessoas com deficiência em Manaus. A fiscalização e a aplicação de multas é feita pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) em shopping centers e em estacionamentos a céu aberto da capital.



Conforme o Manautrans, diariamente são realizadas ações de rotina nos estacionamentos públicos e privados para verificar se os motoristas estão estacionados nas vagas especiais com credencial, que autorizam o uso desses espaços. Apesar de ser uma ação que traz beneficio à população, boa parte dos condutores é contra a inspeção realizada em centros de compras. “Acredito que o Estado não tem autoridade em locais privados, a não ser em ocorrências de vida ou morte”, disse o universitário Rodrigo Araújo, 22.

Leia também: Operação retira 12 veículos deixados nas ruas das zonas Norte e Leste

Embora parte da população seja contra as fiscalizações, a atuação dos agentes de trânsito em áreas privadas é amparada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O motorista que não obedece à norma perde 7 pontos na Carteira Nacional de Trânsito (CNH) e recebe multa de R$ 293,47, além da remoção do veículo.

A fisioterapeuta e coordenadora da Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (AAPPNE), Maria Dias, explicou que o problema é uma questão social que deve ser resolvido com a educação de base. “Infelizmente as pessoas precisam se reeducar e por alguns instantes devem se colocar no lugar do outro. Já presenciei muitos maus exemplos e quando fui questionar, acabei sendo desrespeitada. É lamentável a falta de sensibilidade e solidariedade”, disse.

A credencial de estacionamento especial é emitida gratuitamente, na sede do Manaustrans, na avenida Urucará, 1180, bairro Cachoeirinha, Zona Sul.

Leia mais

Ainda não há previsão para a chegada de novos venezuelanos em Manaus

Prefeitura identifica mais de 2.500 famílias em áreas de cheias

Servidores municipais fazem doação para mulheres em condição de rua