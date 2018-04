12ª Região Militar completa 49 anos e Em Tempo é um dos homenageados

Manaus - Instituída com o objetivo de auxiliar o Comando Militar da Amazônia (CMA) no cumprimento das obrigações constitucionais, a 12ª Região Militar do Exército Brasileiro (12ª RM/EB) completa 49 anos de atividades nesta terça-feira (17). A data foi comemorada com uma solenidade no quartel da organização militar na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Na ocasião, o Grupo Raman Neves de Comunicação, por meio do diretor da TV Em Tempo, Khaled Hauache Júnior, foi um dos homenageados.

Durante a solenidade, foram entregues diplomas de "Amigo da 12ª Região Militar" a personalidades militares e da sociedade civil. De acordo com o comandante da organização militar, general de divisão Carlos Alberto Mansur, o diploma é um agradecimento do Exército à sociedade.



"O diploma de Amigo da 12ª RM foi instituído para ressaltar o trabalho realizado pelas personalidades e instituições, demonstrando o espírito de amizade que nós temos para com estas associações".

O diretor da TV Em Tempo representou oGrupo Raman Neves de Comunicação na solenidade | Foto: Lucas Vitor Sena





Os veículos que compõem o Grupo Raman Neves de Comunicação receberam a homenagem, por meio do diretor da TV Em Tempo, pela divulgação das ações sociais do Exército Brasileiro. Khaled Hauache Júniorressaltou que é importante divulgar o trabalho de defesa da região, além da realização de ações feitas pelo Exército que engradecem a região. Para ele, foi um prazer receber a homenagem da 12ª RM.

"O Exército Brasileiro, por meio desta unidade, realiza um trabalho incrível no interior da Amazônia, levando ajuda humanitária a todos aqueles que precisam, principalmente, os ribeirinhos. Nós temos o prazer em divulgar e mostrar estas ações, que são realizadas por uma organização tão importante. Nos sentimos honrados em receber esta homenagem", afirmou.



Sobre a 12ª Região Militar

A 12ª RM atua nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia | Foto: Lucas Vitor Sena





Parte integrante do Exército Brasileiro, a 12ª RM é subordinada ao Comando Militar da Amazônia (CMA), e coopera com o comando nas ações de logística, distribuição de suprimentos, recursos humanos, saúde e fiscalização de produtos controlados.

A 12ª RM atua nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, e cuida de organizações militares como o Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM) e o Hospital da Guarnição de Tabatinga (HGT), além do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA).

Edição: Bruna Souza