Vela acesa pode ter causado incêndio em apartamento no Adrianópolis

Um apartamento pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (18), no condomínio Vila Conte, localizado na rua Campo de Sá, no bairro Adrianópolis, Zona Sul de Manaus. As chamas atingiram o segundo andar do imóvel.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), não foi necessário a atuação da equipe no local.

Quando o fogo começou, no apartamento, havia apenas um casal de idosos. Eles informaram que haviam deixado uma vela de oração acesa, o que causou o incêndio.

Intimidação

Próximo ao apartamento incendiado, a reportagem do Em Tempo foi hostilizada por um homem, que, aparentemente, se apresentou como síndico do imóvel. Em tom de ameaça e fazendo uso de palavras de baixo calão, a reportagem foi expulsa do local e impedida de realizar o trabalho no local.

As chamas foram controladas sem a atuação dos bombeiros | Foto: Divulgação

Edição: Isac Sharlon

