Adolescente some após viajar escondido para evento em igreja, no AM

Manaus - O adolescente Luiz Antônio Viana Monteiro, de 14 anos, está desaparecido há 10 dias, após viajar escondido dos pais para ir a um evento de uma igreja evangélica, em Autazes (distante 113 km de Manaus).

A mãe do adolescente, a auxiliar de serviços gerais Luzia Santos, informou que no dia 8 de abril, o desaparecido saiu de casa, no bairro Campos Sales, Zona Oeste, e foi até à casa da avó paterna , no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Desde então ele não retornou para a casa dos pais.

"Fiquei sabendo que ele conseguiu R$ 50 com a avó e saiu de lá dizendo que voltaria pra casa, mas depois fui informada que ele viajou e não tivemos contato com ele. Um amigo, que mora em Autazes, nos procurou e disse que ele estava no município", informou a mãe.



A auxiliar de serviços gerais, ainda, informou que Luiz ficou dois dias hospedado na casa do amigo e desapareceu. "A última informação que recebemos é que ele foi visto na comunidade Novo Céu, em Autazes", contou a mulher.

A família registrou o desaparecimento na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). A Polícia Civil pede a colaboração da população na divulgação da imagem do adolescente. Quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro dele, pode entrar em contato com a mãe do jovem pelo número: (92) 99499-9936.

