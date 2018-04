Bananeiros levam susto após botija de gás pegar fogo em Manaus

Manaus - Vendedores de banana tiveram um início de noite nada agradável após enfrentarem um princípio de incêndio na casa onde produziam o alimento, situada na rua J Vasconcelos, no São Jorge, na Zona Oeste. Eles, que são haitianos, estavam fritando as bananas quando a mangueira da botija de gás superaqueceu. O incidente aconteceu por volta das 17h40 desta quinta-feira (19).

Os haitianos fritavam as bananas, que iriam vender amanhã nas ruas de Manaus, quando iniciou a fumaça. Segundo eles, o comércio do alimento é a única forma das famílias conseguirem dinheiro para pagar os alugueis e sustento diário.

O Corpo de Bombeiro Militar foi acionado pelos moradores para a ocorrência, e chegou rapidamente ao local. Eles controlaram o vazamento de gás com areia e, logo em seguida, utilizaram cerca de 100 litros de água para conter as labaredas que saiam pela válvula do botijão



"Nós fomos acionados e chegamos com uma viatura dos bombeiros, que conseguiu conter as chamas. Ressaltamos ainda que os moradores precisam ter cuidado com esse material de trabalho. As mangueiras não devem ficar atrás do fogão. A população tem que atentar para a data de validade do material também, que é de cinco anos", explicou o tenente do Corpo de Bombeiros, Gilsomar.

Os donos da casa estavam presente no local da ocorrência, mas não quiseram falar com a imprensa. A vizinha dos moradores da casa, a cabeleireira Cláudia Silva, explicou que estava no salão, que fica na frente da residência, quando viu todo mundo sair correndo.

"Primeiro nós pensamos que era assalto, ficamos todos apavorados. Quando vimos a fumaça, corremos para tentar ajudar. Ainda bem que ninguém ficou ferido e os bombeiros chegaram rápido. Todo mundo ficou com medo da botija explodir e provocar algo maior", disse a vizinha.

