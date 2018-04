Após perda da mãe, jovem sai em busca de emprego e some em Manaus

Manaus - Os familiares e a polícia buscam informações sobre o paradeiro de Eduardo Henrique Queiroz dos Santos, de 21 anos, que está desaparecido desde a última quarta-feira (18), quando saiu da casa onde mora, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul, em busca de empregos no Centro comercial da capital.

Ele é moreno claro, tem mais de 1,80 m de altura, tem porte físico forte e usa barba estilo cavanhaque. Na última vez que foi visto, Eduardo estava vestindo camisa e calça, ambas na cor preta, calçava sandálias e usava óculos.

Leia também: Adolescente some após viajar escondido para evento em igreja, no AM

De acordo com o sogro de Eduardo, Paulo Sérgio, de 49 anos, o desaparecido saiu de casa informando que iria deixar currículos em empresas. “Ele está desempregado há algum tempo e mora na minha casa, junto com a mulher e a filha de quatro anos. O que sabemos é o que ele nos disse, que estava indo até umas empresas de Recursos Humanos (RH’s) no Centro, Zona Sul, onde se candidataria a vagas de emprego. No entanto, ele não retornou para casa”, contou Sérgio.

Paulo informa que, junto com a filha, já ligou inúmeras vezes para o celular que estava com Eduardo quando ele saiu de casa, mas todas as tentativas de contato são em vão, porque o número só dá na caixa postal. “Estamos preocupados. Ele não tem envolvimento com o tráfico de drogas e nem estava sendo ameaçado. Ele só estava em busca de emprego, pois precisou abrir mão do último para cuidar da mãe, que estava diagnosticada com câncer e acabou morrendo”, lembra o sogro do desaparecido.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Eduardo pode entrar em contato com a família da companheira dele, por meio dos números: (92) 99395-8419 ou (92) 99378-9988. O caso foi registrado, na noite desta quinta-feira (19), por volta das 19h, no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

