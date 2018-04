Postes de energia tombam em cima de veículos na Zona Leste de Manaus

Testemunhas que estavam no local informaram que o poste do meio, da fileira de três, caiu sozinho sobre um dos carros | Foto: Divulgação

Manaus - Após a forte chuva que caiu na cidade de Manaus na tarde desta sexta-feira (20), três postes de energia elétrica caíram sobre carros, na alameda Cosme Ferreira, bairro São José, zona Leste da capital, deixando três carros destruídos. Ninguém ficou ferido.



Testemunhas que estavam no local informaram que o poste do meio, da fileira de três, caiu sozinho sobre um dos carros, levando consigo os outros dois postes das pontas.

O consultor comercial José Braz, de 55 anos, disse que estava indo buscar a esposa no trabalho quando o acidente aconteceu. "Eu só ouvi o estrondo no carro atrás de mim e vi o poste caindo, com um clarão. Freei, desliguei o carro, abaixei a cabeça e aguardei. Graças a Deus que nada aconteceu", relatou.

O carro de Daiana ainda ficou com o farol direito quebrado e outras partes danificadas | Foto: Lucas Sena

Situação semelhante aconteceu com a administradora Francilene Oliveira, de 37 anos. Ela estava em um Honda Fit, acompanhando a patroa, empresária Daiana Cohen, também de 37 anos, quando o acidente aconteceu, e o carro foi atingido por um dos postes.

"Nós vínhamos na faixa do meio, e passamos para a da esquerda. De repente ouvimos o estrondo e logo em seguida, vi o poste caindo em cima do nosso carro. Quebrou o para-brisas, mas nos não nos ferimos", relatou.



O carro de Daiana ainda ficou com o farol direito quebrado e outras partes danificadas. "Nós vamos aguardar pelo seguro da Eletrobras. Eles serão obrigados a pagar toda a manutenção do carro", ressaltou a empresária.

Técnicos da Eletrobras Amazonas Energia estiveram no local, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e Manaustrans. De acordo com o representante da empresa, os postes foram trocados recentemente.

