Prefeitura tem 'Plano de Ação' para atender a chegada dos venezuelanos

Manaus - O plano de ação humanitária para atendimento do fluxo migratório venezuelano, que vai reger as regras para o acolhimento dos venezuelanos, que serão encaminhados para Manaus, pelo Governo Federal, vindos de Boa Vista (RR), está em fase de conclusão, pela Prefeitura de Manaus.

Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), o Plano deverá ser encaminhado ao Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) na próxima segunda-feira (23). Se for aprovado, ele será enviado para o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para ser avaliado e efetivado.

Uma das principais preocupações do município é com o repasse de recursos pelo Governo Federal. O cofinanciamento está pautado na portaria nº 90, de 3 de setembro de 2013. A portaria sinaliza que a cada grupo de 50 imigrantes, deve ser repassado o valor de R$ 20.000, ou seja, R$ 400/mês por cada venezuelano acolhido pelo poder público municipal.

“A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é que possamos atender os imigrantes da melhor forma possível, mas sem prejuízo aos atendimentos diários prestados aos manauaras”, afirmou o secretário da Semmasdh, Dante Souza.

“O recurso contemplado pela portaria nº 90 não atende plenamente às necessidades da prefeitura para o acolhimento dos venezuelanos. Por isso, estamos constantemente conversando com representantes do MDS para ajustarmos o nosso plano”, completou.

Para atender os venezuelanos, a Semmasdh será responsável pelas refeições, material de higiene, equipe técnica composta por assistentes sociais, psicólogos, tradutores e sociólogos. O plano prevê a contratação de dois veículos para fazer o transporte dos venezuelanos para verificação de documentação, visitas aos espaços de acolhimento, atividades da assistência ou outras necessidades.

Além do trabalho desenvolvido na assistência social, a prefeitura de Manaus vai atuar também nas áreas da educação, saúde, emprego e renda. A data para interiorização dos venezuelanos depende da aprovação do plano e dos ajustes no espaço onde os imigrantes serão acolhidos.

