Campanha de vacinação contra o sarampo é prorrogada em Manaus

Manaus - A campanha de vacinação contra o sarampo, específica para a faixa etária prioritária – seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, foi prorrogada por mais uma semana, se estendendo até a próxima sexta-feira (27). Doze dos 16 casos positivos são crianças menores de um ano, até 4 anos de idade.

Segundo a Semsa, entre os notificados, 158, dos 237 casos informados pela Sala de Situação de Vigilância de Saúde no Informe Epidemiológico nº 6, divulgado na última terça-feira (17), são crianças nessa faixa de idade.

Com a prorrogação, os pais ou responsáveis poderão levar as crianças para receber a “dose de campanha” em qualquer uma das 183 salas de vacina da rede pública, cujos endereços estão disponíveis no link http://bit.ly/2K46WZ9

A vacinação para a faixa etária de rotina (dos seis meses aos 49 anos) continua sendo oferecida, mas que é fundamental os pais levarem as crianças para serem vacinadas. A única exceção é para o caso de crianças que receberam uma dose de vacina há menos de um mês.

A vacina tríplice viral é contraindicada para quem têm alergia grave ao ovo de galinha, alergia a proteína do leite de vaca e crianças que estejam em tratamento com medicamento imunossupressor. Esses casos devem ser avaliados por um profissional de saúde.

Funcionamento no feriado

Neste sábado, 21, feriado nacional em homenagem a Tiradentes, estarão funcionando a Maternidade Moura Tapajóz, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 Manaus. Também funcionará normalmente o Programa da Raiva (da UBS José Rayol dos Santos, cujos atendimentos estão sendo feitos temporariamente nas dependências da Fundação de Hematologia do Amazonas, Hemoam, no sábado e domingo, das 8h às 12h).

As Unidades Básicas de Saúde de horário ampliado não abrirão, retomando os atendimentos normalmente na segunda-feira.

Campanha da gripe adiada em Manaus

Em função das ações de combate ao sarampo, Manaus terá calendário diferenciado para a Campanha de Vacinação contra a Influenza, que começará nacionalmente na segunda-feira, 23, e se estenderá até o dia 1º de junho.

