Eletrobras irá apurar danos em carros atingidos por postes, em Manaus

Manaus - Os carros atingidos por postes, na tarde da última sexta-feira (21), na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus, passarão por uma pericia, que irá analisará os danos causados aos veículos, para que as providências relacionadas aos prejuízos sejam tomadas. A informação é da Eletrobras Distribuição Amazonas.

Em nota, a distribuidora informou que uma assistente social da empresa visitará as pessoas que tiveram seus veículos danificados para prestar todo apoio necessário.

"Distribuidora lamenta o ocorrido e reitera o total apoio aos envolvidos no incidente e o compromisso em agir com rapidez para que tudo fosse resolvido sem maiores danos e sem o comprometimento do fornecimento de energia na localidade, que foi normalizado às 21h", diz um trecho da nota.

Entenda o caso

Após a forte chuva que caiu na cidade de Manaus na tarde de sexta-feira (20), três postes de energia elétrica caíram sobre carros, na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste da capital, deixando três carros destruídos. Ninguém ficou ferido. Testemunhas que estavam no local informaram que o poste do meio, da fileira de três, caiu sozinho sobre um dos carros, levando consigo os outros dois postes das pontas.

O consultor comercial José Braz, de 55 anos, disse que estava indo buscar a esposa no trabalho quando o acidente aconteceu. "Eu só ouvi o estrondo no carro atrás de mim e vi o poste caindo, com um clarão. Freei, desliguei o carro, abaixei a cabeça e aguardei. Graças a Deus que nada aconteceu", relatou.

Acidente recente

No mesmo local do acidente, um motorista da Uber colidiu com um dos postes, na madrugada do dia 10 de abril deste ano. Na ocasião, o motorista informou que tinha feito a última corrida da noite e estava indo para casa, mas dormiu ao volante e perdeu a direção.



