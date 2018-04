Dois homens morrem após moto colidir com árvore na Max Teixeira

Manaus - Um acidente de trânsito deixou dois homens mortos e um em estado grave, na madrugada deste sábado (21). A motocicleta em que as vítimas estavam colidiu com uma árvore do canteiro central da avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer as vítimas. No local, a equipe constatou que apenas uma pessoa estava viva. O sobrevivente foi levado para o Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade.

Os outros dois homens foram removidos pelo Instituto Medico Legal (IML). Os corpos estão passando por exames de necropsia na manhã deste sábado (21).

Leia também: Eletrobras irá apurar danos em carros atingidos por postes, em Manaus

A reportagem do Em Tempo foi ao IML, mas apenas uma vítima havia sido identificada pela família, somente como Rosinaldo. A cunhada dele, que preferiu não se identificar, disse que recebeu uma ligação informando sobre o acidente.

"Me ligaram bem cedo dizendo que meu cunhado havia morrido em um acidente de moto. Vim ao IML e corpo realmente é dele. Conhecia os três homens há muito tempo", lamentou a mulher.

Os três homens estavam na mesma motocicleta. Uma testemunha afirmou que os homens estavam possivelmente bêbados. "Achei estranho terem batido em uma árvore, quando a avenida estava praticamente vazia. A motocicleta estava em alta velocidade. Acredito que eles estavam bêbados ", concluiu.

Leia mais:

Duas pessoas ficam feridas em acidente de trânsito na Cosme Ferreira

Sem manutenção, motos da PM recebem conserto pago por militares do AM

Ocorrências: acidente com vítima e encontro de cadáver