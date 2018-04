Motoqueiro é atropelado duas vezes e morre na BR-174

Manaus - Um acidente de trânsito no km 2 da BR-174, próximo a um posto de combustível, por volta das 6h30 deste domingo (22), deixou um motociclista morto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que ainda não foi identificada , foi atropelada duas vezes.



Um primeiro carro teria batido na moto, derrubando o motociclista na via. De acordo com um tenente da 20ª Cicom, responsável pelo patrulhamento na área, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. "Como este primeiro condutor fugiu, do local do acidente, não foi possível identificar seu nome, nem o modelo e placa do veículo que estava", afirmou.

Após viaturas da PRF e Polícia Militar chegarem ao local para fazer o isolamento da área, um segundo carro, modelo Voyage de cor cinza, de placa NOR-6176, passou em alta velocidade, arrastando o corpo da vítima pela rodovia. O motorista do Voyage perdeu o controle e caiu em uma área de mata, próximo ao acidente.

"Acreditamos que ele estava dirigindo bêbado, pois vinha muito rápido e oscilando ao volante. Segundo ele disse, estava vindo do município de Presidente Figueiredo. A PRF abordou o motorista e o levou ao 19º DIP para os procedimentos legais", contou o tenente.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A vítima ainda não havia sido identificada.

Outros acidentes

O autônomo Fábio Rodrigues da Silva, de 31 anos, morreu após ser atropelado por um veículo, na noite de sábado (21), por volta das 21h30, na avenida da Onça Pintada, Galo da Serra 2, em Presidente Figueiredo (a 119 km de Manaus).

De acordo com a equipe do 37º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que atendeu a ocorrência, o autônomo havia saído de uma festa particular. "Ele estava possivelmente bêbado, quando foi atravessar a avenida. Neste fim de semana ocorreu a escolha das candidatas à rainha da Festa do Cupuaçu, então é comum as pessoas exagerarem no consumo de álcool", explicou o escrivão Alex Araújo.

Conforme o investigador, o veículo que o atropelou a vítima estava em alta velocidade. "Ele não prestou nenhum socorro ao autônomo e fugiu do local, não sendo possível identificar o condutor ou o carro", disse.

Um outro acidente também ocorreu na noite de sábado (21), por volta das 20h30, na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul, onde um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 65 e 70 anos, morreu ao ser atropelado.

De acordo informações do Instituto Médico Legal (IML), a vítima trajava calça jeans, camisa social azul de manga curta, chinelos e uma mochila .

