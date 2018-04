Passageiros da Uber denunciam trapaças de motoristas em Manaus

Manaus - Usuários da Uber em Manaus estão denunciando uma trapaça cometida por alguns motoristas que atuam na capital. Conforme os usuários, os condutores estão cancelando as viagens com frequência, ou forçando os clientes a efetuarem o cancelamento das corridas com a intenção de receber a taxa de R$ 6, cobrada pelo aplicativo nesses casos.



Um caso recente foi do universitário Henrique Oliveira, 23. “Me senti trapaceado. Acredito que o uber tentou manter o rendimento ao pedir que eu cancelasse a viagem apenas porque ele disse que o carro dele era grande e não entrava na rua em que eu estava. Ele disse que o valor seria estornado, mas até hoje nunca tive o valor devolvido. Se ele faz isso dez vezes ao dia, são R$ 60 ganhos sem fazer esforço. Acho uma injustiça, falta de caráter”, esbravejou o universitário.

Além da prática ilícita, os usuários também reclamam da queda de qualidade no serviço prestado. Alguns motoristas particulares não possuem troco e sempre ficam com R$ 1. “Logo que a Uber começou a atuar em Manaus foi muito bom. Tinham troco, balinha, e até água. Agora, muitos estão se acomodados”, completou Oliveira.

Em outra denúncia, a universitária Eunice Hayden, 19, relatou que na segunda-feira (16), um motorista alegou que não aceitaria pagamento feito por cartão. A jovem contou que foi obrigada a descer do carro durante o trajeto e ficou com o prejuízo de R$ 32, debitado quando solicitou o serviço. “Desci no meio da viagem. Fiquei muito constrangida”, contou a jovem, que ainda disse que desinstalou o aplicativo.

Motoristas ouvidos pelo EM TEMPO informaram que desconhecem as práticas ilícitas citadas.

"São acusações estranhas, que devem ser averiguadas. Sabemos que a nossa renda está caindo devido o aumento abusivo da gasolina e sofremos com a insegurança. Mas nada justifica a conduta errada de um parceiro. Se realmente acontece esse tipo de situação acredito que a Uber deve aplicar punições com quem é desonesto", disse a motorista Ingrid Mamed, que há uma ano trabalha no aplicativo.

A Uber informou, por nota, que caso o usuário ou o motorista parceiro precisem informar sobre algum problema, inclusive comportamento ou prática inadequada do motorista parceiro, pode recorrer ao menu de ajuda do próprio app ou relatar pelo site uber.com/ajuda.

A Uber conta com uma equipe de suporte disponível 24/7 ( 24 horas por dia, 7 dias por semana), que monitora essas informações, analisa individualmente caso a caso e pode banir da plataforma usuários ou motoristas que tiverem uma média baixa de avaliações ou conduta que viole os termos de uso - como, por exemplo, forçar o usuário a cancelar uma viagem em curso.

