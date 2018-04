Na melhor idade da vida, idosos retomam os estudos no Amazonas

Manaus - “Após a morte do meu marido, passei seis meses em depressão. Graças a Deus, hoje vivo uma nova etapa na minha vida. Jamais imaginei que retornaria para uma sala de aula, pois agora faço parte de um curso, que me apresenta várias oportunidades, além de experiências únicas”, afirma a estudante Maria do Rosário de Assis, de 60 anos, que encontrou um novo estímulo de vida, por meio do curso de Geronturismo da Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI). Ela e mais 1.409 idosos participam do órgão da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em busca de conhecimento na melhor idade.



De acordo com o coordenador da Unati, o médico Euler Ribeiro, a estrutura do órgão abrange cursos de extensão, pesquisa e estudos com custo zero. “A universidade é pública, e ninguém paga nada. É uma estrutura voltada para todos os públicos da terceira idade”, destaca Ribeiro.

Maria do Rosário ressalta que ganhou uma nova família e pensa até em se especializar na área, futuramente. “Quando acontece algum imprevisto e não tenho como vir ao curso, fico muito triste, pois foi aqui que eu encontrei a autoestima para continuar vivendo. Pretendo fazer uma graduação em turismo, nunca é tarde para aprender. Na Unati conheci o Teatro Amazonas, após mais de 50 anos morando na cidade”, revelou a estudante.

Em outra história, o lema dos aposentados Paulo da Cruz Carvalho, 72, e Rita Furukawa, 65, casados há quase 40 anos, é que as pessoas nunca devem parar no tempo. Os idosos são companheiros de vida e na sala de aula. O casal está matriculado no curso de informática básica, ofertado pela Unati, no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

O casal Paulo da Cruz Carvalho, 72, e Rita Furukawa, 65, fazem aula de informática no bairro Santo Antônio | Foto: Marcio Melo

Eles são inspiração para a família e para os colegas de turma. “Quando a pessoa chega na terceira idade, existe a tendência de se acomodar, conheço vários exemplos de pessoas que ficaram estagnadas no tempo. Nos aposentamos na mesma época e após mais de 10 anos, percebemos a necessidade de nos exercitar fisicamente e mentalmente, então surgiu a oportunidade na Unati. Escolhemos a informática, pois a área abre muitos horizontes para qualquer outra atividade”, contou Paulo da Cruz.

Cruz ainda informou que exercia a função de administrador de empresas, mas na época em que ele estava saindo do mercado de trabalho, a computação já estava iniciando na capital amazonense. “É uma área muito importante, pois nos ajuda até mesmo nas atividades pessoais, como o controle de gastos, por meio de planilhas e nos insere na comunicação pelas novas tecnologias”, afirma.

Formada em contabilidade, a Dona Furukawa, como é carinhosamente conhecida na Unati, explicou sobre a parceria do casal na busca de novos conhecimentos e até mesmo sobre a contribuição dela na aprendizagem dos colegas em sala de aula. “Eu e meu esposo temos os mesmos gostos e até a mesma vontade de agir. Pela pouca experiência, acabo ajudando outros alunos, que apresentam dificuldades durantes aulas. Além da informática, também buscamos atividades físicas para manter em dia a nossa saúde”, disse.

Especialista Conforme o psicólogo Fernando Júnior, do Instituto Mental Soma, a cada segundo, o homem perde neurônios. Segundo ele, uma forma de o ser humano criar novos neurônios é exercitar o cérebro com exercícios neuróbicos, que são novas atividades no cotidiano, ou seja, fazendo o uso dos sentidos: tato, visão, paladar, olfato, audição.

“Quando o ser humano tem a oportunidade de voltar a estudar aos 60 anos, é algo novo, uma excelente oportunidade da pessoa continuar exercendo essa super máquina, que é o cérebro, a mente humana. O quão importante é também, os professores, facilitadores, saberem lidar com essas pessoas, pois a maioria delas estão há um bom tempo sem estudar, com isso, é legal estimular, dar atenção e também ter paciência, com esses alunos”, destaca.

