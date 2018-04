Madrugada e manhã chuvosa com três acidentes de trânsito em Manaus

O único acidente de trânsito com o registro de vítima lesionada ocorreu na avenida Carvalho Leal, na Zona Sul | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a forte chuva dessa segunda-feira (23), pelo menos três acidentes ocorreram na cidade. Na esquina das avenidas Carvalho Leal e Silves, na Zona Centro-Sul de Manaus, um ônibus é um carro colidiram deixando uma pessoa ferida. Na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte, ocorreram dois acidentes.

Em todos os casos o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) foi acionado para fazer o controle do fluxo de trânsito. De acordo com informações do órgão, no acidente da avenida Carvalho Leal, apenas uma vítima ficou ferida, porém, foi levada ao hospital antes da chegada dos agentes de trânsito. O acidente ocorreu por volta das 6h da manhã.

Na avenida Torquato Tapajós, três carros se envolveram em um acidente em frente à Solimões Veículos, nesse caso ninguém se feriu.

Ainda na avenida Torquato Tapajós, mais um acidente foi registrado. Um carro, de modelo ainda não identificado, colidiu em uma coluna de sustentação em frente ao colégio Denizard Rivail. Não há informações sobre a existência de vítimas lesionadas.

Além dos acidentes de trânsito, vários semáforos ficaram sem energia. Foram registrados casos nas Zonas Norte, Leste e Centro-Oeste da capital.

Postes tombam em cima de carros

Após a forte chuva que caiu em Manaus na tarde da última sexta-feira (20), três postes de energia elétrica caíram sobre carros, na alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste, deixando três carros destruídos, porém ninguém ficou ferido.

Testemunhas informaram que o poste do meio, da fileira de três, caiu sozinho sobre um dos carros, levando consigo os outros dois postes das pontas.

Edição: Isac Sharlon

