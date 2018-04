Morador do Nova Cidade denuncia falta de água no bairro há 4 dias

Manaus - “Hoje completa quatro dias que estamos sem água, isso é um absurdo”, a reclamação é do técnico agrícola, Marcelo José, de 38 anos, morador do Nova Cidade, que denuncia, nesta segunda-feira (23), a falta do serviço de água no bairro da Zona Norte de Manaus.

De acordo com ele o serviço foi interrompido na última sexta-feira (20), às 13h, e não retornou até esta segunda (23). “Ficamos sem saber o que fazer, porque necessitamos da água para fazer tudo”, disse, completando que colaboradores da Manaus Ambiental já visitaram o bairro diversas vezes. “Eles dizem que é problema na pressão da bomba ou que o reservatório que abastece o bairro está com nível baixo”.

Segundo o morador da Rua Bagdá, há 2 anos as casas do bairro não recebem o serviço de água constantemente. “Sofremos com isso todos os dias. A água vai embora sempre 13h e volta só 5h, depois disso não temos mais água para nossas necessidades básicas”, comenta.

Em 2016, o bairro sofreu com a falta de água nos meses de novembro e dezembro, segundo informações do técnico. “Já ano passado começou a faltar água de janeiro para fevereiro. E este ano começou agora no mês de abril”, recorda.

Manaus Ambiental

Conforme José, que mora há mais de 10 anos no bairro do Nova Cidade, ele e vários moradores sempre recorrem à Manaus Ambiental para reclamar, mas o serviço volta a ser interrompido logo em seguida.

A reportagem entrou em contato e questionou a Manaus Ambiental sobre o ocorrido e, em resposta, a concessionária informou que encaminhará uma equipe ao local para verificar a demanda e tomar as devidas providências, com o objetivo de solucionar a situação o quanto antes.

"A concessionária se coloca à disposição para atender aos clientes pelos canais de atendimento: SAC: 0800 092 0195 ou e-mail faleconosco@manausambiental.com.br", completa a assessoria de comunicação do órgão.

