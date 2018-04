Ao sair do trabalho, motociclista colide com ônibus e morre em Manaus

Manaus - Um acidente de trânsito deixou um homem morto, na noite desta segunda-feira (23), na avenida Torquato Tapajós, no Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. A vítima foi identificada como José Jancivalter Ferreira da Costa, de 37 anos.

De acordo com testemunhas, um veículo, não identificado, bateu na roda traseira da moto de José, que foi arremessado contra um ônibus. O coletivo estava parado devido à pane mecânica. O autor da batida fugiu sem prestar socorro a vítima.

Segundo familiares, José trabalhava em uma loja de material de construção e estava indo para casa quando sofreu o acidente.

Via foi interditada para a remoção do corpo por parte do IML. | Foto: Raphael Tavares/EM TEMPO





"Ele estava em alta velocidade, quando viu o ônibus, foi reduzindo. O condutor do veículo que vinha atrás não deve ter prestado atenção e bateu na moto dele", disse uma testemunha que não quis se identificar.

O trânsito na área ficou lento e apenas uma faixa da via estava liberada para circulação de veículos. Depois, ela também foi interditada com a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo da vítima.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) estiveram no local realizando o trabalho de orientação aos condutores. Os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram o atendimento da ocorrência e foram os primeiros a chegar no local.

