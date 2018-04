Vítimas de assalto denunciam atendimento da Delegacia Geral

Manaus - Um grupo de quatro pessoas denunciou, nesta terça-feira (24), ter sido "escorraçado" das dependências do prédio da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, após buscarem informações no órgão sobre apreensões de celulares roubados e furtados durante a operação “Fora de Área”, que teve a primeira fase deflagrada em 14 de março deste ano na capital, resultando na apreensão de mais de 330 aparelhos de telefonia móvel.

“Eu fui na segunda (23) e pediram para eu retornar na terça (24). Quando isso ocorreu fui escorraçado e intimidado por funcionários da recepção, incluindo o segurança do prédio, só por buscar informações de como reaver o meu aparelho celular, que pode estar entre os mais de 300 apreendidos durante a operação. Eu não procurei a Delegacia Geral do nada, fui informado, por meio da mídia, que a Polícia Civil receberia vítimas de roubo de celulares para a entrega de aparelhos, quando houvesse a comprovação de posse justificada com nota fiscal”, informou Moisés Mesquita, de 42 anos. Ele diz ter sido assaltado há um mês dentro de um ônibus do transporte público, na avenida Grande Circular, na Zona Leste da cidade.

O denunciante, que trabalha como segurança, disse ter sido humilhado e não recebeu atendimento algum na sede do órgão. “Se não podem nos ajudar, ao menos deveriam dizer, mas nem isso fizeram. São pessoas despreparadas apara atendimento com o público e acham que, por estarem empregadas em um órgão de segurança, podem tratar cidadão de forma desprezível. Nem se quer me encaminharam para um setor que pudesse me passar informações. Me senti lesado duas vezes, ao ter que ir até o órgão, gastar dinheiro com transporte e parte do meu dia para tentar recuperar um objeto que foi adquirido com o suor do meu trabalho”, justifica o homem.

Uma universitária de 19 anos, que preferiu não ter o nome divulgado, informou que também buscou informações na sede da Polícia Civil, mas não recebeu nenhuma orientação e também se sentiu humilhada. “Eu fui até lá com o intuito de receber uma ajuda para o meu problema, pois tive o celular roubado enquanto chegava em casa. Eu jamais esperaria passar por esse tipo de constrangimento ao buscar apoio em um órgão que tem a finalidade de garantir a minha segurança e prestar serviços. Se o meu celular foi um dos apreendidos nessa operação, decidi deixá-lo na instituição e eles que façam o que bem entender, destruam ou façam uso”, desabafa a universitária.

Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou, por meio da assessoria, que a entrega de celulares aprendidos durante a operação “Fora de Área” foram entregues no período de 15 a 24 de março, no prédio da Delegacia Geral. “No total, 12 celulares foram entregues aos respectivos proprietários. A partir do dia 2 de abril, as devoluções passaram a ocorrer no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), situado na avenida Manaus Moderna com rua Lima Bacuri, no bairro Centro, Zona Sul, área onde foi deflagrada a operação”, diz o comunicado.

A assessoria destaca, ainda, que “a exemplo do que aconteceu na primeira fase da operação, a Delegacia Interativa (DI) da Polícia Civil fará a catalogação dos equipamentos e anunciará, posteriormente, o início do processo de resgate pelos donos”.

O comunicado reforça que, além de documentos fiscais de comprovação de propriedade, será necessário apresentar a numeração do IMEI, código contido em cada celular que funciona como uma identidade individual para o reconhecimento dos verdadeiros donos.

Questionada sobre a qualidade do atendimento prestado por funcionários lotados na recepção da instituição, a assessoria informou que “todos os servidores, em todas as unidades policiais, são orientados a prezar pelo bom atendimento ao cidadão”. Por fim, o setor garante que "não houve qualquer reclamação formal à instituição".

