Pacientes acamados estão sem suplementos alimentares no Amazonas

Manaus - Beneficiários do Programa Melhor em Casa, executado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), denunciaram, esta semana, não estarem recebendo os alimentos de pacientes acamados em tratamento na capital e no interior do Estado.

Entre os suplementos alimentares estão Impact e Nutrine Max, que, segundo os denunciantes, não há previsão de disponibilidade no estoque da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) da Susam, que mantém os produtos na Farmácia do Melhor em Casa, localizada no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

A responsável por um dos pacientes, a dona de casa Rosimar Pereira, de 57 anos, relata que esteve na farmácia, porém o alimento do esposo, que está acamado há quatro anos, não foi entregue.

“Meu marido sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há quatro anos e há três recebe apoio da Susam no tratamento. Ele é acamado e a alimentação é feita por sonda alimentar com o auxílio de alimentação líquida [suplementos]. Porém, a marca que ele usa no tratamento, que é a Impact, está em falta e não me deram nenhuma previsão de disponibilidade do produto na farmácia”, relata a dona de casa.

Ela diz que o esposo precisa de seis refeições ao dia, em que faz uso de 1 litro e 800 mililitros (ml). “Moramos eu, meu esposo e mais três filhos. A nossa renda salarial mensal é de pouco mais de R$ 2,5 mil, mas com esse dinheiro, além de outros gastos que tenho com o tratamento do meu marido doente e acamado, não dá para arcar com as despesas da compra dos suplementos alimentares. Uma caixa do alimento custa, no mínimo, R$ 97. Meu esposo precisa de quase duas caixas diariamente. Durante 30 dias é um gasto de mais de R$ 2,5 mil, o que é a renda salarial que sustenta a minha família atualmente”, informa Rosimar.

A dona de casa relata que o marido ficou doente por conta de um AVC causado por problemas de pressão alta, em 2014. “Ele sofreu o derrame e, desde então, só fica deitado. Não abre o olho, não fala e usa fralda. Toda a alimentação é por meio de sonda e sem o suplemento ele não tem como sobreviver. Nunca fiquei sem receber o auxílio alimentar, não sei o que vou fazer, porque só tenho uma caixa do medicamento em casa”, analisa a mulher angustiada.

Vivendo situações parecidas com a de Rosimar, Manoel da Silva, de 48 anos, relata que no dia do aniversário de 15 anos do filho Thiago Silva e Silva teve a ajuda em alimentação negada pela Susam.

“Nesta segunda-feira (23), ele completou mais um ano de vida, um ano de muitas lutas, porque é isso que enfrentamos diariamente. Ele sofre de neuropatia, teve uma estenose de esôfago [fechamento da garganta] e só se alimenta com o suplemento Nutrine Max Multi Fiber – que é ingerido por meio de uma sonda”, conta Silva.

Thiago sobrevive com cinco refeições diárias, em que cada horário faz uso de 400 ml. “Cada frasco tem 500 ml e meu filho precisa de quatro diariamente. Na ausência da medicação eu tenho que comprar em lojas de produtos hospitalares e na última vez que comprei gastei, em média, R$ 227”, avalia o homem.

Além do filho Thiago, Manoel tem um sobrinho vivendo em situação parecida. “O Francisco Júnior, que é meu sobrinho e tem cinco anos, também é acamado e se alimenta com suplementos alimentares, por meio de sonda. Ele ficou assim quando tinha dois anos, após engolir um caroço e perder oxigênio. O remédio para ele também foi negado na farmácia”, completa Silva.

Susam

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Susam, para saber mais informações sobre a falta dos medicamentos citados na Cema, e reconheceu que faltam fraldas e ataduras. No entanto, o órgão não confirmou a ausência de medicamentos e destacou que “suplementos foram entregues aos pacientes cadastrados, no início do mês, e o programa Melhor Em Casa solicitará mais unidades à Cema.

Questionada sobre a possibilidade de ressarcir o pagamento da compra dos suplementos em unidades particulares, pelos próprios responsáveis por pacientes, a Susam silencia.

