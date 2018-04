Nova gestão da Fucapi apresenta projetos para Manaus

Manaus - A nova gestora da Fucapi Ensino será apresentada nesta terça-feira (24), às 19h, no auditório do Studio 5 Centro de Convenções, localizado na avenida General Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial. A empresa Azione Education apresentará projetos inovadores para as áreas de ensino e pesquisa que serão realizados nos próximos meses, em Manaus.



Denominado #FucapiDay, o evento é voltado aos professores, alunos, colaboradores da instituição, autoridades e imprensa. A apresentação será a primeira de muitas ações da instituição que irão ocorrer durante o ano, na capital.

“Nosso objetivo é criar um ambiente de ensino, pesquisa e extensão único, inclusivo e que incentive os alunos a inovar e empreender”, afirma Aldous Santana, CEO da Azione.

O evento apresentará projetos a curto, médio e longo prazo a serem promovidos pela empresa que vão beneficiar alunos, professores e a sociedade em geral no Estado, como informou Aldous Santana.

Leia também: Defensoria Pública abre inscrições para processo seletivo de estágio

Primeiras mudanças

Na primeira semana de gestão, a empresa Azione informou que obteve avanços na melhoria da estrutura da instituição. Conhecida dos amazonenses, a instituição de ensino passou por um momento delicado nos últimos meses, mas testemunhou o renascimento da crença de seus alunos e colaboradores com a força-tarefa realizada pela nova gestão, que fez transição pacífica com a administração anterior.

Salas com aula, professores com perspectivas, alunos sendo atendidos, segurança nas unidades e estrutura recebendo revitalização são alguns dos pontos destacados pela nova gestão. “Quando fiquei sabendo das condições que a Fucapi fiquei muito incomodada. Estou muito feliz em testemunhar o que está acontecendo ”, disse Mara Bastos, aluna da instituição.

Retomada das aulas

A nova gestão elaborou um novo Calendário de Recuperação Acadêmica 2018. O documento será seguido nos próximos meses, atendendo as exigências acadêmicas do MEC.

Leia mais:



Eleição para Senado no AM será mais difícil do que para governador

Ex-prefeito de Manicoré deve ser candidato a deputado no Amazonas

Diretório do PT formaliza candidatura de Lula para presidente