Vigilância Sanitária autuou 240 empresas do ramo alimentício em Manaus

Manaus - Nos primeiros 90 dias deste ano, 240 estabelecimentos do ramo alimentícios, entre supermercados, lanchonete e restaurantes, foram autuados por apresentar irregularidades, na capital. As fiscalizações foram realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Departamento de Vigilância Sanitária (Visa Manaus). O órgão também divulgou que durante as inspeções do primeiro trimestre, 21 produtos irregulares foram apreendidos e quatro alimentos de uso impróprio para o consumo foram descartados.



“Produtos duvidosos que não apresentam origem ou ficam armazenados de maneiras incorretas são apreendidos no próprio depósito das empresas. O proprietário fica como o fiel depositário daquele material até o processo ser concluído. Quando o alimento apresenta um risco iminente à saúde dos consumidores é feita um processo de inutilização. O material é levado para lixeira pública, ou destruído por meio de produtos químicos”, explicou o diretor em exercício da Visa Manaus, Orleilson Amazonas.

Na última segunda-feira (23), a vigilância realizou uma fiscalização em um supermercado localizado no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital e encontrou no local 25 quilos de carne com alteração na cor e no odor, além de 75 quilos de carne pré moída, situação proibida pelo código sanitário. De acordo com a Visa Manaus, houve ainda a apreensão de produtos com prazo de validade vencido, incluindo queijo, gordura vegetal, margarina, massa para pizza, requeijão e sucos. A multa para as irregularidades pode chegar a mais de R$ 40 mil.

Em 2015, um supermercado na Zona Centro-Sul também recebeu uma ação da Visa Manaus, após um consumidor denunciar em uma rede social por meio de um vídeo. No registro, um rato aparece tentando perfurar um saco de pão em uma das gôndolas do estabelecimento. Conforme a Visa, durante a vistoria não foi constatada a presença de roedores, mas as condições do ambiente, em especial do depósito, exigiram que um auto de infração fosse lavrado.

Problemática

Um cenário que muitos manauenses encontram todos os dias, em redes de compras na cidade, é da falta de higiene em alguns estabelecimentos comerciais. “Estou cansado de ver até ratos pelas prateleiras dos maiores supermercados de Manaus, imagino que é feita uma festa dos roedores durante a noite”, contou uma professora, de 31 anos, que pediu para não ter o nome divulgado.

Em outro caso, a analista financeira Shiara Lima contou que há um mês comprou um pacote de pão com mofos em um supermercado de um shopping localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul. “Me senti lesada, mas a empresa fornecedora ressarciu meu prejuízo após eu ligar e relatar a situação. Também procurei o supermercado, mas não recebi nenhum posicionamento”, disse a mulher.

Inspeções

O diretor da Visa Manaus explicou que durante as inspeções é verificado se as empresas possuem o controle regular contra pragas. “Os estabelecimentos precisam comprovar se é feito o combate de forma contínua. Se a documentação estiver irregular, os responsáveis são autuados”, disse Orleilson Amazonas, que ressaltou a importância de os clientes registrarem um flagra mostrando a situação.

Orientação

Nesses casos de flagrante de produtos irregulares, estragados ou com vencimento; a vigilância orienta sobre a necessidade de os consumidores fazerem os registros dos problemas pelos meios de comunicação do Visa Manaus. Nos três primeiros meses, o órgão recebeu 187 denúncias que podem ser feitas pelos números 0800 092 0123, 3216-7756 ou pelo e-mail: visa.sms@pmm.am.bov.br.

Orleison ainda informa que os trabalhos estão sendo intensificados. A vigilância conta com uma equipe de 100 fiscais que realizam as ações. “Os problemas mais comuns que encontramos são produtos estragados, vencidos ou com datas de validades adulteras, mas estão agindo e contando com a colaboração da população”, conclui.

