Caminhão tomba e motorista fica preso às ferragens na Ponta Negra

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado, no fim da manhã desta quarta-feira (25), para resgatar um motorista de caminhão, que ficou preso às ferragens após o caminhão tombar e parte da carga do veículo, dirigido por ele, cair em cima da cabine. Ainda não há informações sobre a identificação e nem o estado de saúde da vítima. O acidente ocorreu próximo à entrada da Marina Tauá, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi enviado para o local. A vítima foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado na Zona Centro-Sul da capital.

Motociclista morre

Um acidente de trânsito no km 2 da rodovia federal BR-174, próximo a um posto de combustível, no dia 22 de abril, causou a morte de um motociclista. Segundo informações da agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atropelada duas vezes e não resistiu aos ferimentos.

Um primeiro carro teria batido na moto, derrubando o motociclista na via. De acordo com um tenente da 20º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pelo patrulhamento na área, quando o acidente ocorreu, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. "Como este primeiro condutor fugiu do local do acidente, não foi possível identificar seu nome, nem o modelo e placa do veículo que estava", afirmou.

