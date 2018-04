Policiais detêm elementos suspeitos de assalto a ônibus na zona Norte

Manaus - Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na tarde de terça-feira (24), dois homens que foram apontados por populares como autores de um assalto a um ônibus de linha do transporte coletivo, ocorrido um pouco antes, na principal artéria do loteamento Rio Piorini, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Leia também: Homem é executado em frente a uma boate no Centro de Manaus

Um terceiro homem, que teria participado do assalto, conseguiu fugir para uma área de mata próximo da via.

Foram feitas várias buscas, pelos policiais, na tentativa de localizar este terceiro homem, mas a policia encontrou apenas, no mato, algumas bolsas e objetos deixados dos passageiros do ônibus, roubados durante a ação criminosa.

Diante da materialidade do crime, os policiais militares apresentaram os dois no 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Novo Israel, zona Norte.

Leia mais:

Homem é baleado em discussão com prestamista no Terra Nova, em Manaus

Homem é preso com mala de maconha escondida embaixo de cama, em Manaus

Estudante de Direito vendia casas abandonadas por R$ 5 mil em Manaus